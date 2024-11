VIDEO Dublă McLaren în cursa Sprint din Qatar – Punctele pierdute de Ferrari în lupta pentru titlul constructorilor din Formula 1

Oscar Piastri a câștigat cursa Sprint contând pentru Marel Premiu de Formula 1 din Qatar, australianul fiind cel mai rapid pe circuitul de la Losail. Podiumul a fost completat de Lando Norris (McLaren) și George Russell (Mercedes).

După ce a condus toată cursa, Lando Norris l-a lăsat pe coechipierul Oscar Piastri să câștige pe linia dreaptă a grilei de start, pe ultimii metri, britanicul „plătindu-și” astfel datoria față de coechipierul său de la McLaren (Piastri l-a lăsat pe Norris să câștige în Brazilia).

Momentul în care Norris îl lasă pe Piastri să câștige

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀 #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay

În urma dublei de sâmbătă, McLaren a mărit cu șase puncte diferența față de Scuderia Ferrari în lupta pentru titlul mondial de la constructori.

Cursa Sprint din Qatar, clasament

Bringing home the final Sprint points of the season 💪 #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/WzPf3IQzep

Marele Premiu din Qatar va avea loc duminică.

Oscar Piastri takes the Sprint win on the line!

Lando Norris controls the race from the front, but relinquishes the win to his team mate at the flag! 🏁#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/rgdOnAyHkj

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024