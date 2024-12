Dublă McLaren în antrenamentele 2 contând pentru MP de Formula 1 de la Abu Dhabi

Monoposturile McLaren au fost cele mai rapide în a doua sesiune de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima etapă a sezonului 2024 din Formula 1.

Lando Norris a stabilit cel mai bun timp (1:23.517), britanicul fiind urmat de coechipierul Oscar Piastri (+0.234), în timp ce Nico Hulkenberg (Haas) a avut o întârziere de 0.582 secunde.

Antrenamente 2, Abu Dhani, clasament

FP2 CLASSIFICATION

McLaren are looking quick heading into the weekend 💨#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c4BDuroKHT

— Formula 1 (@F1) December 6, 2024