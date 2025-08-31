Donald Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa băncii centrale americane, în cel mai mare pericol din istorie

Preşedintele Donald Trump a declanşat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed), după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest care ar marca o ruptură istorică în independenţa băncii centrale, relatează CNBC, citat de News.ro.

În ultimele luni, Trump a atacat în repetate rânduri Fed pentru refuzul de a reduce dobânzile, a ameninţat cu înlăturarea lui Jerome Powell din funcţia de preşedinte şi acum face primul pas concret spre remodelarea instituţiei după propriile interese.

Pentru Trump, miza este uriaşă: dobânzi mai mici care să uşureze povara uriaşei datorii federale şi să stimuleze piaţa imobiliară, dar şi o reconfigurare a unui organism pe care îl consideră ”scăpat de sub control”.

Susţinătorii săi spun că Fed şi-a depăşit mandatul intrând în teme precum schimbările climatice şi diversitatea, însă criticii avertizează că presiunile Casei Albe ar putea transforma Fed într-un instrument politic şi ar submina credibilitatea dolarului.

Consiliul guvernatorilor Rezervei Federale controlează nu doar supravegherea băncilor, ci şi instrumente-cheie precum dobânda de discount, dobânzile la rezerve şi numirea şefilor celor 12 bănci regionale, cu mandate care vor expira în 2026.

O majoritate favorabilă lui Trump ar deschide calea unei influenţe directe a preşedintelui asupra politicii monetare americane.

”Asistăm la cel mai grav pericol la adresa independenţei Fed din istoria republicii”, avertizează Robert Hockett, profesor la Cornell.

Riscul, spun experţii, este ca Rezerva Federală să devină un simplu instrument al politicii de la Casa Albă, cu consecinţe care pot varia de la inflaţii galopante până la pierderea încrederii în dolar pe termen lung.