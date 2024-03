Donald Trump vinde Biblii, „cartea sa preferată”

„Religia și creștinismul sunt cele două lucruri care lipsesc cel mai mult acestei țări”. Cu câteva zile înainte de Paște, fostul președinte Donald Trump a anunțat marți lansarea unui parteneriat plătit cu o vedetă de muzică country pentru a pune în vânzare Biblii, „cartea sa preferată”, scrie Le Figaro.

„God Bless the USA Bible” este numele acestei cărți religioase, vândută la prețul de 59,99 dolari un exemplar. Titlul este un ecou al cântecului „God Bless the USA” al celebrului muzician conservator Lee Greenwood, cântat la fiecare dintre mitingurile lui Donald Trump.

„Let’s Make America Pray Again”, spune candidatul republican într-o înregistrare video de trei minute publicată pe rețeaua sa de socializare Truth, în plină Săptămână Sfântă. Este o aluzie la sloganul emblematic al campaniilor sale prezidențiale, „Make America great again”.

În acest videoclip, fostul președinte își încurajează adepții să cumpere aceste Biblii. „Fiecare american are nevoie de o Biblie în casa sa, iar eu am mai multe. Este cartea mea preferată. Este cartea preferată a multor oameni”, spune Donald Trump.

Happy Holy Week! Let’s Make America Pray Again. As we lead into Good Friday and Easter, I encourage you to get a copy of the God Bless The USA Bible. @TheLeeGreenwood https://t.co/1KK5QgVK85 pic.twitter.com/XoCIeGDpAg

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 26, 2024