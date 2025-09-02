Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin şi dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morţilor în războiul din Ucraina, relatează Reuters, transmite News.ro.

„Sunt foarte dezamăgit de preşedintele Putin, pot spune asta, şi vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască”, a afirmat preşedintele american într-un interviu acordat emisiunii The Scott Jennings Radio Show.

Pe de altă parte, şeful statului american a susţinut că nu este „deloc îngrijorat” de formarea unei alianţe împotriva Statelor Unite, care include China şi Rusia, în urma summitului organizat la Tianjin de preşedintele chinez Xi Jinping, la care a participat, printre alţii, Vladimir Putin.

Trump a avut un interviu telefonic cu Scott Jennings, comentator politic şi fost oficial al Casei Albe în mandatul lui George W. Bush, interviu care a fost difuzat marţi pe X.