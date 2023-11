Donald Trump, primul fost preşedinte care se apără la bară sub jurământ în ultimii 100 de ani, după Theodore Roosevelt/ A fost audiat în procesul în care este acuzat de fraude fiscale

Fostul preşedinte american Donald Trump a devenit luni primul fost şef de stat chemat la bară să se apere sub jurământ de peste 100 de ani, după Theodore Roosevelt, în 1910, prima dintr-o serie de termene judiciare, cu un an înainte de alegerile prezidenţiale americane, într-un proces civil, la New York, într-un proces civil în care este acuzat de fraude şi care-i ameninţă imperiul imobiliar, relatează The Huffington Post, citată de News.ro.

Miliardarul republican, în vârstă de 77 ani, favorit în sondaje în vederea alegerilor primare republicane, a sosit la Palatul Justiţiei din Manhattan luni, la ora locală 10.00 (17.00, ora României).

Îmbrăcat în albastru, el a atacat-o imediat, în faţa unei mări de camere video, pe Letitia James, procurorul New Yorkului, care i-a cerut reparaţii în sumă de 250 de milioane de dolari.

Ea îi suspectează pe Trump tatăl şi pe fiii acestuia de supraestimarea activelor grupului familiei, Trump Organization, din care fac parte o miriadă de societăţi care gestionează zgârie-nori, reşedinţe de lux şi terenuri de golf din întreaga lume, cu scopul de a obţine împrumuturi bancare mai avantajoase şi condiţii de asigurare mai favorabile.

”Sunt sigură că se va deda la insulte, ironii şi atacuri rasiste, catalogând acest dosar drept o ”vânătoare de vrăjitoare”, a declarat ea înainte de începerea procesului, potrivit ABC News.

Cu un an fără o zi înaintea alegerilor prezidenţiale de la 5 noiembrie 2024, în contextul în care sondajele îl favorizează în fața preşedintelui american Joe Biden, Donald Trump a vorbit despre un proces ”ridicol” care aduce a ”amestec electoral”.

”Este foarte nedrept. Oamenii din ţară înţeleg asta. Ei o văd şi nu le place”, a declarat el, potrivit NBC News.

”Nu le place asta pentru că este un război politic”, a denunţat el.

Înainte de a intra în tribunal, fostul preşedinte al Statelor Unite a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social în care l-a acuzat pe ”escrocul” de Joe Biden de ”lansarea şi purtarea” ”numeroaselor dosare” în care urmează să compară în justiţie.

Cu o mină posomorâtă, el a pătruns în sala de audieri şi s-a aşezat în banca apărării, înconjurat de avocaţii săi şi a depus jurământul cu mâna ridicată.

Este pentru prima oară de peste 100 de ani când un fost preşedinte este chemat să fie audiat pentru a se apăra într-un proces de la Theodore Roosevelt, în anii 1910.

Donald Trump, care denunţă o ”vânătoare de vrăjitoare” încearcă să convingă că nu a supraevaluat cu bună-ştiinţă activele Trump Organization cu scopul de a beneficia de împrumuturi bancare şi de contracte de asigurare avantajoase.

”Tot ceea ce am făcut a fost să autorizez şi să le spun oamenilor tot ceea ce este necesar pentru a le furniza contabililor situaţiile financiare”, a declarat el potrivit NBC News.

El a declarat că bancherii care i-au dat împrumuturi ”nu au acordat deloc atenţie documentelor”, pentru că ”erau mai interesaţi de tranzacţie”.

Începând de la 2 octombrie, dezbaterile sunt prezidate de către judecătorul Arthur Engoron, pe care Donald Trump l-a catalogat în tot felul – ”criminal”, ”deranjat”, ”plin de ură”.

Magistratul i-a aplicat două amenzi, în valoare de 5.000 şi 10.000 de dolari, pentru că a atacat-o pe grefiera sa.

Luni, judecătorul l-a somat pe candidatul republican ”să răspundă la întrebări” şi ”să nu ţină discursuri”.

”Aceasta nu este o adunare politică, este o sală de audieri”, a subliniat el şi i-a cerut avocatului lui Donald Trump ”să-şi controleze clientul”.

Fostul preşedinte al Statelor unite a depus mărturie ca martor după cei doi fii adulţi ai săi, Donald Jr şi Eric, audiaţi săptămâna trecută.

Acest proces este doar prima probă judiciară a lui Donald Trump, inculpat penal în patru dosare.

El urmează să compară începând din martie 2024 în faţa justiţiei federale de la Washington care-l acuză de încercări ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2020.