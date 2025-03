Donald Trump nu are „nicio intenţie” de a reduce tarifele la importurile de oţel şi de aluminiu

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică seara că nu are „nicio intenţie” de a reduce tarifele de 25% impuse partenerilor comerciali ai SUA la importurile de oţel şi de aluminiu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Nu, nu am nicio intenţie să fac asta”, le-a răspuns el reporterilor la bordul avionului prezidenţial Air Force One, întrebat dacă are intenţia să acorde excepţii de la tarife.

Pentru a reechilibra balanţa comercială a Statelor Unite, după revenirea la Casa Albă, Donald Trump a început să adopte rapid o serie de măsuri care au destabilizat pieţele financiare şi au creat temeri cu privire la perspectivele unei recesiuni în cea mai mare economie a lumii.

Tarife de 25% sunt în vigoare de miercuri la importurile de oţel şi aluminiu, în încercarea de a proteja industria siderurgică din SUA, care se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai puternică.

Liderul republican intenţionează, de asemenea, să impună taxe vamale „reciproce” tuturor partenerilor comerciali ai SUA începând cu 2 aprilie.

Tot de la această dată ar trebui să intre în vigoare taxele vamale de 25% pentru produsele importate din Mexic şi Canada, suspendate temporar la începutul lunii martie.

Ziua de „2 aprilie este o zi eliberatoare pentru ţara noastră”, a declarat Donald Trump. „Miliarde de dolari au sosit deja în ţara noastră şi vor fi şi mai multe începând cu 2 aprilie”, a afirmat preşedintele SUA.