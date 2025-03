Donald Trump, în Congres: „America s-a întors” și „suntem abia la început” / „Revoluția bunului simț” străbate acum lumea datorită nouă / Moldova, dată exemplu printre ţările în care USAID „a risipit” banii ţării

Preşedintele Donald Trump se adresează Congresului pentru prima oară de când a revenit la Casa Albă. El și-a început discursul cu afirmația „America s-a întors”, în aplauze puternice. Discursul a ținut circa o oră și 40 de minute, fiind cel mai lung discurs prezidențial ținut vreodată în fața Congresului.

„Acum șase săptămâni, am stat sub cupola acestui Capitoliu și am proclamat zorii Epocii de Aur a Americii”, adaugă el.

„Din acel moment, nu a fost nimic altceva decât o acțiune rapidă și necruțătoare pentru a inaugura cea mai mare și mai de succes eră din istoria țării noastre.

Am realizat mai multe în 43 de zile decât realizează majoritatea administrațiilor în patru ani sau opt ani – și suntem abia la început”, a afirmat Donald Trump, transmite Sky News.

O „revoluție a bunului simț” străbate acum lumea datorită administrației sale, susține Donald Trump.

Reluând o listă a ceea ce el spune că sunt realizări, președintele Trump salută sfârșitul schemelor de diversitate și spune că bărbații nu vor mai juca în sporturile feminine, datorită lui.

„Și am semnat un ordin prin care politica oficială a guvernului Statelor Unite este că există doar două genuri: masculin și feminin”, adaugă el.

„Ceea ce tocmai am descris este doar o mică parte din revoluția bunului simț care, datorită nouă, străbate acum întreaga lume.

Bunul simț a devenit o temă comună, iar noi nu vom da niciodată înapoi, niciodată, niciodată nu vom lăsa să se întâmple asta”, afirmă Trump.

Președintele SUA vorbește și despre tarifele la importuri, despre care spune că vizează „protejarea sufletului Americii”, dar admite că urmează „o mică perturbare”.

După ce a lovit vecinii Canada și Mexic cu tarife de 25% la importuri, el a declarat Congresului că acestea nu sunt doar despre protejarea locurilor de muncă, ci și despre „protejarea sufletului țării noastre”.

„Tarifele sunt pentru a face America din nou bogată și pentru a face America măreață din nou”, adaugă el.

„Și asta se întâmplă. Și se va întâmpla destul de repede.

Va fi o mică perturbare. Dar suntem de acord cu asta. Nu va fi mult… și uite unde ne-a dus Biden. Foarte jos. Cel mai jos în care am fost vreodată”, a afirmat Trump.

Trump continuă să vorbească despre diverse programe despre care spune că dezvăluie „risipa îngrozitoare” a guvernului federal şi începe să enumere mai multe ţări, din întreaga lume, între care a menţionat Moldova, dar şi Serbia, între multe altele, în care susţine că au fost risipite fonduri guvernamenale pe programe inutile. Este vorba de ţări care în general au primit asistenţă din partea SUA prin USAID, agenţia pe care Trump a închis-o, relatează News.ro.

În această enumerare, Trump a calificat Lesotho din Africa drept o ţară „de care nimeni nu a auzit vreodată”, în timp ce dădea exemple de programe guvernamentale care au risipid fonduri. Programul din Lesotho, a spus el, aloca 8 milioane de dolari pentru a promova drepturile LGBTQ+. El a spus însă că aceste programe au fost tăiate de miliardarul Elon Musk şi de Departamentul său pentru eficienţă guvernamentală.

De asemenea, Trump a sugerat în discursul său că persoane decedate primesc în masă plăţi de la asigurări sociale, în ciuda faptului că acest lucru a fost dezminţit de comisarul interimar al Administraţiei de securitate socială.

„Toate aceste escrocherii şi ele sunt mult mai rele, dar nu am crezut că este potrivit să vorbesc despre ele”, spune el. „Sunt atât de rele”, insistă el, în timp ce subliniază că multe altele au fost „expuse” de un grup de „oameni foarte inteligenţi, majoritatea tineri, conduşi de Elon (Musk)”.

Departamentul său de eficienţă guvernamentală a descoperit „fraude de sute de miliarde de dolari”, despre care spune că au fost eliminate pentru a reduce datoria ţării şi pentru a combate inflaţia.

Elon Musk s-a ridicat în picioare la multe dintre afirmaţiile lui Trump, inclusiv revenirea libertăţii de exprimare, transformarea limbii engleze în limba oficială a SUA şi întoarcerea angajaţilor federali la prezenţa fizică la muncă. La un moment dat, Trump chiar l-a nominalizat laudativ şi miliardarul a primit aplauze la scenă deschisă.

Trump a promis în finalul discursului să „înfigă steagul american pe Marte” în mandatul său, spre încântarea lui Elon Musk, relatează News.ro.

Trump spune că este timpul ca America să îşi ia destinul în propriile mâini şi promite că va conduce naţiunea pentru a ajunge „cea mai liberă, mai avansată, mai dinamică şi mai dominantă civilizaţie care a existat vreodată pe faţa acestui pământ”.

El spune că America va „cuceri frontierele vaste ale ştiinţei” şi „va conduce omenirea în spaţiu”, „va înfige steagul american pe planeta Marte şi chiar mult mai departe”.

„Concetăţenii mei americani, pregătiţi-vă pentru un viitor incredibil, deoarece epoca de aur a Americii abia a început. Va fi ceva ce nu s-a mai văzut până acum”, a spus el, încheindu-şi discursul său în faţa Congresului.

Citește și Trump invită Groenlanda să facă parte din SUA: Își poate decide propriul viitor, dar ar fi „binevenită”

Cu aproximativ o oră și 40 de minute, acesta a fost cel mai lung discurs prezidențial ținut vreodată în fața Congresului, fiind cu mai mult de zece minute mai lung decât precedentul record, potrivit Sky News.

Acesta a fost discursul lui Bill Clinton din 2000, care a durat puțin sub o oră și jumătate.

Precedentele trei discursuri de acest tip ale lui Trump – în 2018, 2019 și 2020 – au oscilat în jurul unei ore și 20 de minute.

El a fost întrerupt în timpul discursului.

Trump este întrerupt, iar unii parlamentari democraţi au în mână pancarte negre pe care scrie „MUSK STEALS” (Musk fură) şi „SAVE MEDICAID” (Salvaţi Medicaid) şi „PROTECT VETERANS” (Protejaţi veteranii), potrivit News.ro.

Preşedintele Camerei a ordonat ca democratul Al Green să fie scos din sala de şedinţe a Camerei. Reprezentantul democrat din Texas stătea ridicat în picioare şi a strigat că preşedintele nu are mandat.

După cum am relatat anterior, unui politician democrat i s-a ordonat să părăsească sala după ce a stat în picioare și l-a întrerupt pe Donald Trump.

La discursul lui Donald Trump asistă și Elon Musk, vicepreședintele JD Vance, prima doamnă Melania Trump.