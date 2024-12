Doliu în lumea snookerului – Legendarul Terry Griffiths a murit

Lumea snookerului este în doliu după dispariția legendarului Terry Griffiths. Galezul a pierdut meciul cu viața la 77 de ani, acesta suferind din cauza demenței.

Terry se află pe lista selectă a jucătorilor de snooker care au bifat de-a lungul carerei „Tripla Coroană” (succes la UK Championship, Master și Campionatul Mondial de Crucible).

Cel mai sus în clasamentul mondial a fost pe locul 3 (în 1981 și 1982), iar titlul mondial l-a cucerit la ediția din 1979.

Și-a completat CV-ul cu titlul Masters din 1980 și cu titlul de la UK Championship din 1982.

După retragere, galezul a antrenat jucători importanți precum Stephen Hendry, Mark Williams și Mark Allen.

„Este o veste foarte, foarte tristă. Terry a fost un om unic, mereu amuzant, mereu pus pe şotii. O legendă a sportului nostru. Îmi amintesc mereu cu plăcere că, de fiecare dată când mergeam la Welsh Open venea şi glumea cu mine, încerca să mă detensioneze.

A fost şi un antrenor fantastic, dovadă rezultatele obţinute de cei care l-au avut ca mentor.

Şi eu am avut o conexiune specială cu el, sunt extrem de trist să aflu această veste. E o zi neagră pentru snooker, pentru Ţara Galilor şi pentru sport, în general” – Judd Trump, după ce a devenit campion la UK Championship pentru a doua oară, citat de Eurosport.

We are deeply saddened tonight to hear that Terry Griffiths, a former World Champion and all-time snooker great, has passed away at the age of 77.

Our sincere condolences to Terry’s family and many friends. He was loved and respected by everyone in the sport. pic.twitter.com/pqSjMMjDef

— WST (@WeAreWST) December 1, 2024