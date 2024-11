Doi toboșari Bee Gees au murit în 4 zile / După moartea lui Dennis Bryon, a decedat și Colin „Smiley” Petersen / Bee Gees a vândut 220 de milioane de discuri

Doi bateriști ai Bee Gees au murit la patru zile distanță: Dennis Bryon, care făcea parte din formație din 1973, și Colin „Smiley” Petersen, primul care a cântat la tobe în această trupă, anunță Esquire.com.

Bryon a murit pe 14 noiembrie. El avea vârsta de 76 de ani, cauza decesului fiind necunoscută.

Petersen a decedat pe 18 noiembrie, la vârsta de 78 de ani. Vestea a fost dată de Evan Webster și Sue Camilleri de la The Best of The Bee Gees Show, o trupă tribut. Petersen a murit în urma unei căzături.

Acesta se alăturase Bee Gees în 1967 și participase la primele patru albume, interpretând o serie de balade de succes până în 1970: Massachusetts, To Love Somebody, I’ve Gotta Get a Message to You, I Started a Joke și Words. El a cântat apoi cu The Best of The Bee Gees Show.

Bryon, născut în Cardiff, în Wales, a fost membru al grupului în anii 1970, când au apărut hituri precum Stayin’ Alive, How Deep is Your Love, You Should Be Dancing, More Than a Woman și restul coloanei sonore a Saturday Night Fever. Mai recent, el a cântat cu o trupă tribut numită Italian Bee Gees, formată din trei frați italieni.

Bee Gees, o trupă australiano-britanică care a vândut 220 de milioane de discuri, a fost formată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb la sfârșitul anilor 1950.

Lunga lor carieră s-a dezvoltat prin suișuri și coborâșuri. Când a venit Bryon, Bee Gees erau în declin. Aveau probleme cu alcoolul și drogurile și albumele lor nu se vindeau, dar îmbrățișarea a ceea ce avea să devină sunetul disco le-a ridicat rapid norocul și i-a făcut unul dintre cele mai populare grupuri din lume.

