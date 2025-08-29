Doi pompieri din SUA au fost arestați de către poliţia imigraţiei / „Ne-am riscat viaţa aici pentru a salva populaţia şi iată cum ne tratează”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Arestarea de către poliţia imigraţiei a doi pompieri implicaţi în stingerea unui incendiu masiv în nord-vestul Statelor Unite a stârnit controverse joi, unii democraţi denunţând un act „absurd”, notează AFP, transmite Agerpres.

Arestarea, care a avut loc miercuri în statul Washington, a fost confirmată de Biroul pentru Vamă şi Protecţia Frontierelor (CBP). Agenţii acesteia au arestat „două persoane” care „se aflau în situaţie ilegală”, în cursul unei operaţiuni în care au verificat identitatea a 44 de pompieri, potrivit unui comunicat.

Potrivit Seattle Times, cei doi pompieri arestaţi aparţineau unor companii private angajate de autorităţi pentru a ajuta la stingerea Bear Gulch Fire, un incendiu de pădure care arde de la începutul lunii iulie şi a devastat peste 3.600 de hectare în Peninsula Olympic din statul Washington.

„Ne-am riscat viaţa aici pentru a salva populaţia şi iată cum ne tratează”, a declarat un pompier pentru jurnal, sub protecţia anonimatului.

Operaţiunea „nu a împiedicat operaţiunile de stingere a incendiilor sau răspunsul la incendiile active din regiune”, a asigurat BCP.

Poliţia a intervenit deoarece contractele dintre guvernul federal şi cele două companii implicate „au fost reziliate în urma unei anchete penale”, a explicat agenţia federală, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la suspiciunile împotriva companiilor.

Intervenţia a fost aspru criticată joi de democraţii din regiune, care au considerat-o o dovadă a exceselor ofensivei anti-imigraţie a lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă.

Guvernatorul democrat al statului Washington, Bob Ferguson, şi-a exprimat pe X „profunda îngrijorare” şi a cerut serviciilor sale „să adune mai multe informaţii despre ceea ce s-a întâmplat”.

„Politica imigraţiei a acestei administraţii este fundamental dezgustătoare”, a denunţat senatoarea statului Washington, Patty Murray. „Nimeni nu ar trebui să considere acest lucru necesar. Aceşti pompieri şi-au riscat viaţa pentru noi toţi, iar Trump îi bagă la închisoare”, a adăugat ea.

„Nu există cuvinte pentru a descrie această cruzime’, a adăugat colega sa din Camera Reprezentanţilor, Pramila Jayapal. „Este absurd şi complet contrar intereselor Statelor Unite”, a mai spus aleasa democrată.