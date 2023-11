Doi colegi de liceu din Sibiu și-au deschis o afacere IT într-un garaj / După 20 de ani au inaugurat una din cele mai moderne clădiri din birouri din oraș / Investiție de 10 mil. euro

Povestea a doi tineri sibieni, Radu și Cristi, poate fi cu succes subiectul unei cărți inspiraționale de antreprenoriat: colegi de liceu s-au specializat în IT și și-au deschis o afacere în garajul părinților. După aproape 20 de ani, au inaugurat una dintre cele mai moderne clădiri de birouri de pe malul Cibinului. Astfel, au schimbat la față cel puțin o mică parte a Sibiului industrial din zona centrală, relatează Turnul Sfatului.

Evoluția companiei a fost una organică și a crescut odată cu atragerea de noi colegi. Din garaj s-au mutat într-un apartament, apoi într-o casă și în cele din urmă într-un imobil spațios. Firma lor a ajuns acum la o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de euro și o echipă de aproximativ 100 de angajați și au inaugurat noul sediu al companiei în centrul Sibiului.

Sediul se află pe malul Cibinului și reprezintă o investiție de aproape 10 milioane de euro, luând în calcul achiziția terenului, construcția și dotarea acesteia.

„Am achiziționat acest teren pe care era o veche fabrică de bomboane. Am demolat-o și am construit acest spațiu. Dar am păstrat unele elemente vechi”, a explicat Radu.

În curtea interioară a sediului a fost amenajată mini grădină botanică, un spațiu verde, cu copaci, bănci și chiar o apă curgătoare. Accesul la spațiul verde este public.