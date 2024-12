DJ Alfredo, simbol al scenei muzicale dance din Ibiza, a murit la 71 de ani

DJ Alfredo, care a avut o influență semnificativă asupra faptului că Ibiza a devenit un centru global pentru cultura muzicii dance, a murit la vârsta de 71 de ani, transmite The Guardian.

Amnesia, clubul unde a avut o rezidență în anii 1980, a anunțat vestea, scriind pe Instagram: „Mulțumesc pentru nopțile și ritmurile pe care le-am împărtășit împreună. Muzica și viziunea ta au modelat sunetul Balearic Beat și sufletul Amnesia. Atât de multe amintiri au fost făcute prin energia ta, moștenirea ta va trăi pe ringul nostru de dans pentru totdeauna. Nu vei fi uitat niciodată”.

Nu a fost indicată cauza morții, dar în ultimii ani nu se simțea bine, suferind un accident vascular cerebral în 2021. Un apel pentru ajutor cu costurile medicale a fost lansat în martie, în timp ce el trăia într-un azil de bătrâni.

Născut Alfredo Fiorito în Argentina în 1953, a emigrat în 1976 la Paris, apoi la Madrid, apoi la Ibiza, trăind o existență ocazională, vânzând lumânări și haine și acumulând experiență de DJ la un bar. „Un tip pe care îl cunoșteam și care avea un club numit Amnesia a decis să plece în Thailanda”, a explicat el pentru The Guardian, referitor la local. „Mi-a dat cheile și mi-a spus că eu sunt responsabil … Am deschis la 3 dimineața și am continuat până la prânz, astfel încât oamenii să vină după ce celelalte cluburi se închideau.”

Reședința sa de la Amnesia a fost caracterizată de o lipsă totală de snobism și de o îmbrățișare la fel de totală a muzicii amețitoare și senzuale din toate genurile, de la soft rock strălucitor la pop, reggae, disco, funk, electro și house timpuriu: un amestec euforic care a ajuns să definească spiritul boem al insulei Baleare. Ulises Braun, proprietarul unui bar, a descris mai târziu Amnesia de la mijlocul anilor ’80 pentru The Guardian: „Totul era spontan și diferit. Era o perioadă sălbatică. Nu existau legi: oamenii făceau dragoste pe ringul de dans, beau și dansau, luând între ei litri de ecstasy lichid”.