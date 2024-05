Directorul general al Gazprom se află în Iran, în timp ce Putin se pregătește să viziteze China

Directorul general al Gazprom, Alexei Miller, se află într-o vizită de lucru în Iran, a anunțat miercuri compania, chiar în momentul în care președintele Vladimir Putin se pregătește să viziteze China cu o delegație la nivel înalt pentru discuții cu Xi Jinping, transmite Reuters.

Gazprom, cea mai mare companie de gaze naturale din lume, nu a precizat dacă Miller va participa la discuțiile din China, unde Kremlinul a declarat că Putin va discuta despre Ucraina și despre extinderea atât a legăturilor energetice, cât și a celor comerciale.

În Iran, Miller s-a întâlnit cu prim-vicepreședintele iranian Mohammad Mokhber și cu ministrul iranian al petrolului Javad Owji, a precizat Gazprom.

„O delegație a Gazprom, condusă de președintele Consiliului de Administrație, Alexei Miller, se află într-o vizită de lucru în Republica Islamică Iran”, a precizat aceasta.

Gazprom, care deține aproximativ 15% din rezervele globale de gaz și are aproximativ 490.000 de angajați, este una dintre cele mai puternice companii din Rusia – atât de puternică încât a fost cunoscută cândva ca un stat în stat.

Dar Gazprom s-a prăbușit la o pierdere netă de 629 de miliarde de ruble (6,9 miliarde de dolari) în 2023, prima sa pierdere anuală în peste 20 de ani, pe fondul scăderii comerțului cu gaze cu Europa, cândva principala sa piață de desfacere.

Exporturile de gaze ale Gazprom către Europa au scăzut la minime post-sovietice, pe fondul consecințelor politice ale războiului din Ucraina și în timp ce principalele conducte Nord Stream au fost avariate de explozii misterioase.

Rusia poartă discuții de ani de zile cu privire la construcția gazoductului Power of Siberia-2, care ar urma să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea Yamal din nordul Rusiei către China, via Mongolia.

Capacitatea sa ar fi aproape la fel de mare ca cea a conductei Nord Stream 1, acum inactivă, pe sub Marea Baltică, care a fost avariată de explozii în 2022.