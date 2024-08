Directorul CJAS Bistriţa reclamă că puţini medici de familie de peste 70 de ani şi-au vândut praxisul medical, iar instanța l-a obligat să încheie contracte cu aceștia / „Judecătorii pot merge să se pensioneze la 48 de ani, dar medicii musai trebuie să muncească şi peste 70 de ani. Poate să rămână până moare în cabinet”

Puţini medici de familie din judeţul Bistriţa-Năsăud care au atins sau depăşit vârsta de 70 de ani au decis să îşi vândă praxisul medical, potrivit datelor prezentate joi, în cadrul unei conferinţe de presă, de către directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Vilhelm Szekely, transmite Agerpres.

Este vorba despre trei medici care aveau cabinete în municipiul Bistriţa şi doi care activau în comunele Galaţii Bistriţei şi Lechinţa.

Încă de anul trecut, CJAS Bistriţa-Năsăud, prin intermediul Consiliului de administraţie, a încercat să facă loc unor medici mai tineri, luând decizia de a nu mai încheia contracte cu medicii care au împlinit 70 de ani, însă hotărârea luată de consiliu a fost atacată în instanţă de către 16 medici, iar Tribunalul Bistriţa-Năsăud a dispus, la finele anului trecut, suspendarea deciziei respective.

Directorul CJAS Bistriţa-Năsăud a comentat, ironic, faptul că un judecător, care se poate pensiona la 48 de ani, a decis că un medic „musai trebuie să muncească şi peste 70 de ani”.

„Doamna judecătoare sau domnul judecător a considerat că ei (judecătorii – n..r) pot merge să se pensioneze la 48 de ani, dar medicii musai trebuie să muncească şi peste 70 de ani. Eu am spus că la 70 de ani e bine să avem un număr de medici pensionaţi, care să îi poată înlocui pe cei activi, să poată pleca şi ei în concediu de odihnă. Medicii noştri din judeţ se duc an de an în concediu de odihnă de maximum 4-5 zile. Sunt deja un număr de medici care şi-au luat licenţă de înlocuire şi înlocuiesc colegii când se duc în concediu de odihnă. Dacă respectăm decizia instanţei, poate să rămână până moare în cabinet sau în altă parte, pentru că eu nu am voie să nu închei contract cu acel medic”, a declarat Vilhelm Szekely.

Potrivit lui Szekely, în acest an s-a reuşit acoperirea cu cabinete ale unor medici de familie sau puncte de lucru în comunele deficitare, precum Monor, Ilva Mare, Poiana Ilvei şi Lunca Ilvei, şi urmează deschiderea unui cabinet la Sânmihaiu de Câmpie, cu un punct de lucru şi în comuna Miceştii de Câmpie, printre medicii noi fiind unii care au activat în serviciile de ambulanţă din Cluj şi Bucureşti.

În schimb, comuna Ciceu Mihăieşti, cu aproximativ 1.200 de locuitori, din care o cincime de etnie rromă, rămâne singura din judeţul Bistriţa-Năsăud care nu are nici cabinet, nici punct de lucru al unui medic de familie.

Potrivit site-ului Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, în judeţ funcţionează 128 de cabinete ale unor medici de familie, din care aproape 40% sunt în municipiul reşedinţă.