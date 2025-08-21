Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii din SUA Tulsi Gabbard anunţă un val de epurări: ”Abuzurile de putere, scurgerile de informații confidențiale și instrumentalizarea politică au fost o practică obișnuită”
Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Tulsi Gabbard, care are controlul asupra celor 18 agenţii de securitate naţională ale ţării, a anunţat miercuri o reducere importantă la Biroul Directoratului Naţional de Informaţii (ODNI), pe care l-a acuzat de „abuz de putere” şi „instrumentalizare politică”, informează joi AFP.
„În ultimii 20 de ani, Biroul Directoratului Naţional de Informaţii (ODNI) s-a umflat până la a deveni ineficient, iar abuzurile de putere, scurgerile de informaţii confidenţiale şi instrumentalizarea politică au fost o practică obişnuită”, a denunţat într-un comunicat această fostă democrată care s-a alăturat preşedintelui republican Donald Trump.
Gabbard, în vârstă de 43 de ani, pe care oponenţii şi detractorii ei o acuză că ar fi apropiată de Rusia şi de preşedintele sirian Bashar al-Assad, înlăturat de la putere, a anunţat că „ODNI va fi redus cu peste 40% până la sfârşitul exerciţiului bugetar 2025”, fără a preciza dacă este vorba doar de o scădere drastică a efectivelor sau a bugetelor. Astfel, ea intenţionează „să economisească anual pentru contribuabili peste 700 de milioane de dolari”, transmite Agerpres.
„ODNI şi comunitatea de informaţii trebuie să efectueze schimbări serioase pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de americani şi de Constituţia Statelor Unite: să găsească adevărul şi să ofere preşedintelui şi decidenţilor politici informaţii obiective, imparţiale şi în timp util”, a subliniat Tulsi Gabbard.
Cu ocazia confirmării numirii sale în februarie de către Senat, Tulsi Gabbard a fost chestionată de democraţi cu privire la poziţiile sale considerate apropiate de Kremlin, în special în legătură cu războiul din Ucraina.
În iulie, fosta democrată l-a acuzat, în faţa presei de la Casa Albă, pe fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) de „lovitură de stat pe parcursul mai multor ani şi de conspiraţie împotriva poporului american” pentru că ar fi acţionat împotriva lui Donald Trump după prima victorie a miliardarului republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016.
Poliţia federală FBI şi agenţiile de informaţii au concluzionat la acea vreme că Rusia a încercat să influenţeze campania electorală din care Donald Trump a ieşit victorios în defavoarea democratei Hillary Clinton. Aceste acuzaţii au fost întotdeauna negate de Donald Trump.
