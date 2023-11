Directoarea Administrației Spitalelor București spune că a cerut de patru ori deblocarea posturilor: Spitalele nu au suficienţi medici şi personal TESA / Sănătatea nu a mai trăit o astfel de criză în ultimii ani

Directoarea generală a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Oana Sivache, atrage atenţia asupra lipsei personalului din unităţile sanitare, subliniind că a solicitat de patru ori deblocarea posturilor. Potrivit acesteia, spitalele nu mai au suficienţi medici şi duc lipsă de personal TESA, fiind „în pericol însăşi funcţionalitatea şi continuitatea” activităţii medicale, relatează Agerpres.

„Am încercat să deblocăm posturile din spitale printr-un memorandum, urmat de trei reveniri. Fără răspuns! Toate demersurile noastre au fost ignorate de Guvern, fiind, probabil, şi insuficient susţinute de ministrul Sănătăţii sau de cel al Dezvoltării. E regretabil că pacienţii sunt împărţiţi în mod discriminatoriu (cei din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii versus cei din spitalele din subordinea Primăriilor sau Consiliilor judeţene). Majoritatea oamenilor nici nu ştiu ce instituţie administrează spitalul în care ei solicită ajutor medical! Nici nu ar trebui să conteze”, a precizat Sivache, conform unui comunicat transmis, joi, de ASSMB.

Ea a evidenţiat că Guvernul trebuie să protejeze sănătatea publică şi acest lucru reprezintă un imperativ moral şi o obligaţie legală. Potrivit acesteia, echilibrul nu echivalează cu „austeritate severă”. Reducerea cheltuielilor limitează accesul la tratamente şi tehnologii medicale şi demotivează profesioniştii, a transmis Oana Sivache.

„În curând, o să fim în situaţia de a nu mai putea asigura continuitatea actului medical din lipsă de personal. Spitalele nu mai au suficienţi medici şi duc lipsă de personal TESA. Este în pericol însăşi funcţionalitatea şi continuitatea activităţii medicale! Riscăm ca profesionalismul şi dedicarea personalului nostru medical să nu mai fie suficiente pentru salvarea de vieţi şi tratarea corespunzătoare a celor suferinzi”, a susţinut directoarea ASSMB.

Ea a completat că „sănătatea nu a mai trăit o astfel de criză în ultimii ani”.

„De cel puţin şase luni încerc, împreună cu echipa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, să depăşim obstacole ce ne sunt puse în cale constant. Am făcut asta instituţional, în linişte, considerând că deciziile eronate se pot îndrepta, că o să găsim înţelepciunea, indiferent de funcţii, să colaborăm spre binele pacienţilor. Am considerat că toţi ne dorim acelaşi lucru – să ne uităm în ochii pacienţilor cu empatie, dar mai ales cu liniştea că am făcut tot ce era necesar pentru ca ei să primească ajutorul de care au nevoie în spitale. Vorbesc zilnic cu managerii unităţilor sanitare ASSMB. Intru zilnic măcar într-un spital şi nu fac asta pentru poze, ci pentru a-mi menţine raportarea la situaţia reală. Nu emit, deci, păreri de la distanţă. Sănătatea nu a mai trăit o astfel de criză în ultimii ani”, a afirmat Oana Sivache.

