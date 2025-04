Ding Junhui, în semifinale la Tour Championship la snooker, după o victorie impresionantă contra campionului mondial

Ding Junhui s-a calificat în semifinalele Tour Championship la snooker după ce a câștigat de-o manieră categorică meciul cu Kyren Wilson, campionul mondial en-titre.

Ocupant al locului 9 în ierarhia mondială, Ding a trecut de Wilson cu scorul de 10-5. Este o bună repetiție pentru jucătorul chinez înainte de startul Campionatului Mondial de la Crucible (9 aprilie – 5 mai, la Teatrul Crucible din Sheffield).

Dinig a reușit multe break-uri în duelul cu Wilson, cel mai mare fiind cel de 126 din frame-ul al doilea.

Break-urile bifate de Junhui Ding: 126, 74, 76, 75, 63, 110, 66, 110, 78 și 86. De cealaltă parte, Wilson a răspuns cu break-uri de 70, 75, 70, 66 și 106.

