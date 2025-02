Diana Şoşoacă: Fiecare are dreptul la opinie. Dacă AUR şi POT consideră să îl apere pe Georgescu, să îl apere / Despre ridicarea acestuia în trafic: „Din punct de vedere juridic, dacă este o situaţie de urgenţă, se impune aşa ceva”

Preşedinta S.O.S. România, Diana Şoşoacă, a declarat, miercuri, că, dacă Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Oamenilor Tineri consideră să îl apere pe Călin Georgescu, să facă acest lucru, transmite Agerpres.

Ea a condus delegaţia partidului la consultările cu preşedintele interimar, Ilie Bolojan, de la Palatul Cotroceni.

Şoşoacă a menţionat că ridicarea din trafic a lui Georgescu de către autorităţi „înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”.

„Dacă este aşa şi, din punct de vedere juridic, dacă este o situaţie de urgenţă, se impune aşa ceva, dacă l-or fi citat şi n-a răspuns la citaţie. N-am cum să răspund, că nu sunt implicată în dosar, pot doar să expun opinii”, a afirmat preşedinta S.O.S. România.

Aceasta a făcut apel la libertatea de exprimare.

„Eu sper că mai este o ţară liberă, în care fiecare are dreptul la liberă exprimare şi opinie, fiecare are dreptul să susţină pe cine doreşte, fiecare are dreptul să spună ceea ce-şi doreşte, iar atunci când încalcă legea ar trebui să răspundă. Dacă AUR şi POT consideră că trebuie să îl apere, să îl apere. E dreptul lor”, a susţinut Diana Şoşoacă.

Călin Georgescu a fost adus miercuri la Parchetul General cu o maşină a Poliţiei, după ce a fost oprit în trafic de oamenii legii.