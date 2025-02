Dezinformări pe teme de război, în Ucraina și Bulgaria/ Ce teme false legate de războiul din Ucraina și de conflictul Israel-Hamas au fost circulate în ultimul an

Cercetători de la Centrul pentru Studiul Democrației, din Bulgaria (CSD), au prezentat exclusiv în cadrul evenimentului coordonat de G4Media „Războiul dezinformării și impactul în zona Mării Negre”, din 25 februarie, ce narațiuni false au fost răspândite în spațiul public în Bulgaria și Ucraina referitor la conflictul Israel-Hamas dar și conexiunile acestor dezinformări cu cele pe tema războiului din Ucraina.

În Bulgaria, potrivit raportului realizat de Gloria Trifonova, expert CSD, cele mai proeminente narative de dezinformare au fost:

„Evreii si Palestinienii sunt deopotrivă victime ale războiului Vestului pentru a obține dominanța

Ucraina furnizează arme (pe piața neagră) către Hamas

Vestul încearcă să impună hegemonia globală instigând războaiele din Ucraina și Palestina

Israelul domină geopolitica globală și acționează după cum dorește

Guvernul Israelian este o organizație teroristă zionistă

Israelul a răpit copiii din Gaza”

Raportul integral al Gloriei Trifonova, aici

G. Trifonova Disinfo4BlackSea

„Ucraina este abandonată de Occidentul colectiv”, „Ucraina furnizează arme Hamas” sunt principalele narațiuni constatate în Ucraina. Expertul CSD Elizaveta Polyakova a prezentat un raport extins legat de canale și teme discutate.

Între acestea, modul cum acționează propaganda rusă în Ucraina, din două perspective: 1) În Teritoriile ocupate termporar și 2) În teritoririile controlate de Ucraina

1) propaganda rusă, proxy media ca instrument al ocupației cognitive: canalele Telegram, Vkontakte, Odnoklassniki

Actorii-cheie: serviciile secrete rusești, politicienii și mass-media

Scop: izolarea populațiilor locale de Ucraina; cultivarea loialității față de autoritățile ruse proxy; crearea de sprijin pentru viitoarele campanii militare

2) Canale principale: Telegram, YouTube

Actorii-cheie: serviciile secrete rusești, politicienii pro-ruși și media proxy susținută de aceștia

Scop: promovarea unei agende politice pro-ruse specifice; aducerea la putere a partidelor pro-ruse; subminarea rezilienței Ucrainei și a stării de fapt în sectorul securității și apărării

Ținta principală: publicul interesat de politică

Raportul integral, aici:

Raport Polyakova Disinfor4BlackSea

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.