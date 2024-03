Dezbatere G4Media și Alba24/ „Narațiunile conspiraționiste ”românești” vin gata argumentate din rețele conservator – extremiste internaționale” (europarlamentarul Dragoș Pîslaru)

Europarlamentarul Dragoș Pîslaru a vorbit în intervenția sa la dezbaterea G4Media și Alba24 de la Alba Iulia, despre narațiunile conspiraționiste care afectează dezbaterea publică din România.

Întrebat dacă sunt narațiunile conspiraționiste pur românești sau ele vin din niște rețele internaționale, gata argumentate, acesta a răspuns că la baza lor se află rețele globale de extremism naționalist, care au interese conservatoare și care sunt împotriva ideii de progres și de Uniunea Europeană șamd.

”Și cumva aceste idei circulă de la un stat la altul, imediat” a spus Pîslaru.

”Mi se pare foarte important să înțelegem că nu sunt niște mesaje întâmplătoare. Sunt niște mesaje care vin pe anumite rețele.

Pe de o parte discutăm de războiul hibrid pe care îl duce Rusia, pe de altă parte sunt niște mesaje care sunt de sorginte conservator – extremiste, inclusiv de peste ocean și care sunt menite tot să destructureze Uniunea Europeană și să slăbească forța pe care UE o are ca bloc.

Și aceste argumente circulă de la țară la țară. Când eram de exemplu în președinția suedeză, ministra de afaceri sociale din Suedia mi-a spus că o temă predilectă a partidului extremist de acolo a fost cea că Uniunea Europeană ne fură copiii de acasă, pe care am văzut-o imediat în România, devenind și la noi un subiect.

Sunt teme care merg din țară în țară și culmea e că aceia care se consideră cumva nedreptățiți, sau sub jugul conspirațiilor internaționale sunt de fapt parte a unor rețele conspiraționiste care propagă aceste mesaje.

Aceste mesaje de fapt abat atenția de la ceea ce se face bine în Europa” a adăugat Dragoș Pîslaru.

El a semnalat și paradoxul care apare: un partid naționalist din România folosește teme preluate de pe rețele internaționale cu tot cu argumentare, filme și teorii gata ambalate.

”Asta este paradoxal că tu găsești pe rețelele de socializare, în sprijinul ideilor tale profund naționaliste de români verzi, filmulețe din SUA, din alte părți…” a mai spus Pîslaru.

G4Media și Alba24 au organizat vineri, 22 martie, o dezbatere cu tinerii din Alba Iulia axată pe importanța participării lor la alegerile europarlamentare, în special a celor care se află la primul vot.

Discuțiile nu au ocolit contextul escaladării fenomenului de fake-news, deep-fake și al creșterii pericolului extremist.

Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Principia aflat în Piața Cetății din Alba Iulia.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.