Juan Ayuso este unul dintre cei mai promițători cicliști din lume.
Juan Ayuso / Sursa foto: captură YouTube

Despărțirea anului în ciclism: UAE i-a reziliat contractul lui Juan Ayuso, unul dintre cei mai promițători rutieri din noua generație

Sportz2 Sep 1 comentariu

UAE Team Emirates, cea mai importantă echipă a momentului din ciclismul mondial, i-a reziliat contractul rutierului Juan Ayuso, după cum au anunțat oficialii echipei într-un comunicat de presă.

Spaniolul era considerat în lumea ciclismului „noul Pogacar” și avea contract cu UAE până în 2028. Cele două părți o vor lua însă pe drumuri diferite la finalul acestui an.

De ce s-a rupt relația dintre Ayuso și UAE

Adus de la Team Colpack–Ballan, Ayuso a fost văzut ca un înlocuitor pentru Pogacar la UAE Team Emirates. În vârstă de 22 de ani (va împlini pe 16 septembrie 23), ibericul a reușit un loc 3 în Turul Spaniei în 2023, iar mai apoi victorii în Turul Țării Bascilor și Tirreno-Adriatico.

Potențialul lui Juan este unul imens, conform specialiștilor, dar caracterul său este unul care lasă de dorit, transmite presa de specialitate.

Concret, Ayuso a fost acuzat de UAE că nu este om de echipă, că nu-și sprijină coechipierii și că urmărește doar gloria personală.

„Nu acceptă rolul de locotenent pentru un alt lider”, transmite cyclingnews.com.

UAE își permite să se despartă de un real talent: pe lângă faptul că a stricat în mai multe rânduri atmosfera de la echipă, echipa de ciclism îi mai are în lot pe Tader Pogacar (cel mai bun ciclist al prezentului) și pe Isaac del Toro și Jan Christen, considerați doi tineri de mare perspectivă.

„Aș dori să mulțumesc UAE pentru sprijin și oportunități. Am crescut alături de cei mai buni și simt că este momentul pentru un nou drum”, a transmis Ayuso.

Rămâne de văzut care vor fi opțiunile ciclistului iberic, de semnătura sa interesându-se mai multe echipe de WorldTour.

1 comentariu

  1. Surpriză pentru nimeni. Toți știam asta de anul trecut de la TdF

