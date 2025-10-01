Descoperire unică la Turda: casetă din bronz, ornamentată, găsită într-o locuință de lângă castrul legiunii a V-a Macedonica

Campania de cercetări arheologice desfășurată în canabaele legiunii a V-a Macedonica, la Turda, s-a încheiat cu o descoperire de excepție: o casetă din bronz, ornamentată cu un decor care ilustrează fațada unui templu, o piesă unică pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, scrie Cluj24.

Cercetările, derulate începând din luna iulie de specialiștii Muzeului de Istorie Turda, în parteneriat cu UMFST, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, au vizat un edificiu din zona de locuire civilă.

În cele cinci săptămâni de investigații au fost trasate patru secțiuni arheologice, care au dezvăluit fundațiile și urmele unei domus romane, porticul acesteia, dar și două cuptoare cu funcționalitate încă nedeterminată, arată reprezentanții Muzeului de Istorie Turda.

Pe lângă caseta de bronz, echipa a recuperat un bogat material arheologic. Este vorba de podoabe, cum ar fi o brățară și mărgele de sticlă sau un inel din bronz, accesorii vestimentare, ca ace de păr din os, aplici de centură, elemente de mobilier, cum ar fi un picior de tripod cu decor zoomorf, dar și monede și obiecte de cult.

Arheologii consideră că descoperirea casetei este de o valoare științifică și culturală deosebită, aceasta fiind păstrată integral și folosită, cel mai probabil, în contexte religioase.

Castrul legiunii a V-a Macedonica de la Potaissa, astăzi Turda, județul Cluj, a fost ridicat în jurul anului 168 d.Hr., sub împăratul Marcus Aurelius, după războaiele marcomanice. Castrul avea forma unui dreptunghi și acoperea aproximativ 23,37 hectare.

Canabaele reprezintă așezarea civilă care s-a dezvoltat în jurul castrului. Aceasta includea locuințe civile, domus (case mai mari), ateliere, spații de depozitare (horrea), drumuri și infrastructură specifică vieții civile în proximitatea unei garnizoane romane.