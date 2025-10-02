Deficitul de profesori se adâncește în școlile profesionale și liceele tehnice. Europa riscă să rămână în urma concurenților la nivel mondial – Avertisment al Agenției Cedefop a Uniunii Europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană lansează primul sondaj la nivel european în rândul cadrelor didactice din domeniul formării profesionale, cu scopul declarat „de a combate problema deficitului critic de cadre didactice” din domeniu. Vor participa la sondaj profesorii din școlile profesionale care oferă calificare ISCED de nivel 3, nivel obținut în România de absolvenții școlilor profesionale și de cei care termină liceul dar nu au diplomă de Bacalaureat. 23 de țări din Uniunea Europeană, printre care și România, iau parte la sondaj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta este lansat în contextul în care, „la nivelul Europei, deficitul de cadre didactice în domeniul EFP se adâncește”, anunță Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) într-un comunicat remis Edupedu.ro.

Cedefop este agenția Uniunii Europene care se ocupă de analizarea modului în care învățământul profesional se adaptează la nevoile în schimbare rapidă ale piețelor muncii în materie de competențe. Agenția a lansat pe 25 septembrie 2025 „primul sondaj cuprinzător al UE realizat pe un eșantion format din 14 000 de cadre didactice din domeniul educației și formării profesionale (EFP) din 23 de state membre ale UE”.

În comunicatul de lansare, agenția UE anunță că, „la nivelul Europei, deficitul de cadre didactice în domeniul EFP se adâncește – în special în STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și limbile străine, materii esențiale pentru transformarea digitală și verde a UE”.

„În lipsa unor măsuri specifice, Europa riscă să rămână în urma concurenților săi de la nivel mondial în ceea ce privește pregătirea lucrătorilor pentru economia viitorului”, avertizează Cedefop.