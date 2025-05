Defecțiunile „fantomă” care l-au scos pe Fernando Alonso din cursă la Monaco

Fernando Alonso trăiește un sezon de coșmar în Formula 1: zero puncte acumulate și trei abandonuri în actuala stagiune. Ibericul se afla în zona punctelor în momentul în care a fost nevoit să se retragă în turul 36 de la Monaco.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dublu campion mondial, Fernando a fost din nou ghinionistul zilei în Formula 1, ibericul abandonând la Monaco în momentul în care se pregătea să bifeze primele puncte din actualul sezon competițional.

f1oversteer.com vorbește despre două defecțiuni „ciudate” care l-au scos pe Alonso din cursa de la Monaco de duminică.

Inițial, s-a vorbit despre faptul că monopostul Aston Martin condus de Fernando ar fi avut probleme la motor (ieșea fum din zona spate).

Investigațiile tehnice ale inginerilor de la Aston Martin au scos însă la iveală două defecțiuni ciudate.

Conform sursei citate, monopostul condus de Alonso a avut un cilindru defect cu pierderi masive de putere, dar și un senzor cu scurtcircuit și alarmă falsă la sistemul CDS (sistemul de acționare a ambreiajului).

Fernando pierdea constant circa 160 de cai putere din cauza cilindrului respectiv care a dat rateuri, conform sursei citate. De aici și ritmul slab al ibericului din cursă.

Mai apoi, senzorul cu scurtcircuit a generat o alarmă falsă pe sistemul CDS. Nu a fost de fapt vorba de o problemă a sistemului de ambreiaj, iar de aici s-a declanșat un lanț de comenzi care a dus la oprirea completă a monopostului.

Sursa citată vorbește despre faptul că totul ar fi pornit de la conectorul folosit de comisari pentru a opri mașina în cazul unui accident: a transmis semnale eronate către sistemul central, ca și cum monopostul ar fi fost implicat într-un accident.

În glumă, Alonso tocmai declarase la cursa de la Imola că este „cel mai ghinionist pilot din F1”. Cuvintele lui Fernando par îndreptățite (și) după Marele Premiu de la Monte Carlo.

Alonso a avut parte de trei abandonuri (fără vreo greșeală majoră din partea sa) și trei locuri 11 (la limita punctelor) în acest sezon. Zero puncte după opt curse disputate din stagiunea 2025 a Formulei 1.

‘I’m driving at a high level’ – Alonso defends start to 2025 after Monaco power unit issue denies him maiden season points https://t.co/JuXSQ13pq6 Fernando Alonso reflects on his challenging drive at the Monaco Grand Prix, where a persistent power unit i… https://t.co/JuXSQ13pq6

— America’s Pick (@nims213) May 27, 2025