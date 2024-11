Declarația zilei în fotbal: „E mai dificil să joci în Serie A decât în Champions League”

AC Milan a oferit una dintre marile surprize ale serii de marți din Champions League, gruparea italiană trecând, pe Santiago Bernabeu, scor 3-1, de Real Madrid. După o victorie de răsunet, Paulo Fonseca (tehnicianul milanezilor) a oferit declarația zilei din fotbal: „e mai dificil să joci în Serie A decât în Champions League”.

Cu evoluții oscilante în Italia (acolo unde se află doar pe locul 7), Milan a impresionat pe Santiago Bernabeu, victoria cu Real Madrid fiind una dintre cele mai importante din ultimele sezoane.

După acest succes, Paulo Fonseca (antrenor contestat de mulți dintre fanii Milanului) a declarat că este mai greu să joci în Serie A decât în Champions League.

„A fost o noapte magică în Madrid. Am dat dovadă de caracter, curaj și spirit de echipă. Acesta este Milanul pe care îl vrem. Mulțumiri tuturor fanilor care au călătorit și ne-au susținut pe Bernabeu.

Cred că am câștigat pentru că jucătorii au dat dovadă de curaj, nu ne-a fost frică de nimic. Am ținut mult de minge, am făcut lucruri extraordinare în prima repriză. Am suferit după pauză, dar am reușit împreună și am meritat pe deplin această victorie.

Nu sunt de acord când se spune faptul că fotbalul italian este defensiv. Putem fi echipa care are inițiativa. Am demonstrat că nu doar apărarea este punctul forte al echipelor italiene.

Sincer, e mai dificil să joci în Serie A decât în Liga Campionilor din considerente tactice. Pentru noi a fost mai ușor în această seară, chiar dacă am jucat împotriva lui Real Madrid, cea mai bună echipă din lume” – Paulo Fonseca, citat de football-italia.net, conform Eurosport.

Cum arată clasamentul din Liga Campionilor după meciurile disputate marți seara

🚨 Champions League – Current Table: 1⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool – 12 pts

2⃣ 🇵🇹 Sporting CP – 10 pts

3⃣ 🇫🇷 AS Monaco – 10 pts

4⃣ 🇩🇪 Dortmund – 9 pts

5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa – 9 pts

6⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City – 7 pts

7⃣ 🇫🇷 Stade Brestois – 7 pts

8⃣ 🇮🇹 Inter – 7 pts pic.twitter.com/kzeRv9PP8d — Football Rankings (@FootRankings) November 5, 2024

Rezultate înregistrate marţi în Liga Campionilor:

PSV Eindhoven – Girona 4-0

(Flamingo 16, Tillman 33, Bakayoko 83, Krejci 89 autogol)

Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb 1-4

(Strelec 5 / Spikic 10, P. Sucic 30, Kulenovic 54, 72)

Real Madrid – AC Milan 1-3

(Vinicius Junior 23 penalti / Thiaw 12, Alvaro Morata 39, Reijnders 73)

FC Liverpool – Bayer Leverkusen 4-0

(Luis Diaz 61, 93, 90+2, Gakpo 65)

Borussia Dortmund – Sturm Graz 1-0

(Malen 86)

Sporting Lisabona – Manchester City 4-1

(Gyokeres 38, 49 penalti, 81 penaltiAraujo 46 / Foden 4)

Lille – Juventus Torino 1-1

(J. David 27 / Vlahovic 60 penalti)

Celtic Glasgow – RB Leipzig 3-1

(Kuhn 35, 45+1, Hatate 72 / Baumgartner 23)

Bologna – AS Monaco 0-1

(Kehrer 87).