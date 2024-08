Debutul regizoral al lui Zoe Kravitz este plin de „idei inteligente, teme controversate, secvențe izbitoare”. Dar funcționează Blink Twice ca un thriller convingător? (recenzie)

Debutul regizoral al lui Zoe Kravitz este plin de “idei inteligente, teme controversate, imagini interesante și secvențe izbitoare”, dar funcționează ca un thriller convingător? Este întrebarea unei recenzii publicată de BBC.

Zoe Kravitz este cunoscută pentru că a jucat în Batman și Divergent – și pentru că este fiica lui Lenny Kravitz. Dar promițătorul ei film de debut ca regizor și co-scenarist sugerează că ar putea deveni și mai cunoscută pentru noua ei carieră. Blink Twice este o comedie-thriller care îți tulbură mințile, despre o tânără femeie, Frida (Naomi Ackie), care este invitată să se alăture unui miliardar în tehnologie, Slater King (Channing Tatum, iubitul lui Kravitz), pe insula sa privată. Ea și cea mai bună prietenă a ei, Jess (Alia Shawkat) se bucură de vinurile fine, de delicatesele culinare și de drogurile oferite de King și de curtenii săi, dar, pe măsură ce zilele și nopțile se estompează într-o ceață lungă, își dau seama că au misterioase crize de pierdere a memoriei.

Ar putea ajuta dacă spectatorii ar avea și ceva pierderi de memorie. Pe cât de distinctiv este Blink Twice în unele privințe, pe atât de mult amintește, din păcate, de câteva filme din ultimii doi ani. Cel mai evident este continuarea filmului Knives Out, Glass Onion, în care un alt magnat al tehnologiei, de neîncredere și cu o nouă vârstă, le oferă prietenilor săi un sejur de lux pe propria insulă, și am avut parte de o mulțime de alte satire întunecate cu scenarii similare, inclusiv Triangle of Sadness, The Menu și Infinity Pool. Pe lângă acestea, decorul prea bun pentru a fi adevărat are ecouri din Don’t Worry Darling, în timp ce fabula unui străin căruia i se permite să intre într-o bulă de privilegii ridicole amintește chiar de Saltburn.

Există, de asemenea, unele asemănări marcate cu Get Out al lui Jordan Peele, care a fost lansat în 2017, dar toate celelalte filme menționate mai sus au fost lansate în 2022 și 2023, astfel încât Blink Twice are mirosul ușor învechit al unui proiect care și-a depășit data de valabilitate. Ar fi trebuit să fie cu adevărat excepțional pentru a nu părea că a ajuns târziu la petrecere – și nu este cu adevărat excepțional. Cu toate acestea, uneori se apropie destul de mult.

Blink Twice are un început intrigant și extrem de amuzant atunci când Kravitz și co-scenaristul ei, ET Feigenbaum, stabilesc povestea lui King în cele mai contemporane moduri: Frida citește articole de știri și urmărește interviuri pe telefon în timp ce stă pe toaletă. Cariera sa a deraiat atunci când a comis o infracțiune nespecificată, dar câteva scuze și o filantropie ostentativă au pus totul în trecut. “Chiar ești un om schimbat”, spune un intervievator servil.

Este, fără îndoială, opera unui scenarist-regizor priceput, mai degrabă decât a unui actor care încearcă să regizeze.

Comedia vicleană continuă atunci când Frida și Jess toarnă șampanie la gala anuală de caritate a lui King – una dintre acele așa-zise strângeri de fonduri care sunt atât de pompoase încât costă mai mulți bani decât adună. Femeile își schimbă apoi uniformele de chelnerițe cu rochii de seară și se amestecă printre oaspeții înstăriți, un șiretlic care merge atât de bine încât frumosul și aparent galantul King o prezintă în curând pe Frida celor mai buni prieteni ai săi, un trio de idioți parazitari interpretați amuzant de Christian Slater, Simon Rex și Haley Joel Osment. Nenumărate pahare de șampanie mai târziu, toată lumea zboară cu un avion privat spre un paradis tropical în centrul căruia se află o vilă palatinală. Nu contează că femeile din avion – inclusiv Sarah, interpretată de Adria Arjona – sunt considerabil mai tinere decât majoritatea bărbaților. Și nu contează că Frida și Jess nu au avut timp să își facă bagajele: camerele lor vin echipate cu rochii albe și bikini perfect potrivite. “Nu cred că e ciudat”, susține Jess. “E… bogat”.

Pe insulă, Kravitz atinge un echilibru între cât de de invidiat este vacanța și cât de tulburătoare este, între cât de sofisticați par bărbații în unele momente și cât de periculos de proști par în altele. Înțelegi de ce Frida ar putea găsi ridicol stilul de viață sofisticat al fraților, dar înțelegi și de ce ar fi fericită să participe și ea la acest stil de viață, în ciuda unor semne de avertizare hilar de înfricoșătoare: Kravitz se folosește într-un mod sinistru de servitorii zâmbitori care pot fi zăriți în fundal, ucigând șerpii veninoși care se târăsc prin Edenul regelui. Spectatorul, de asemenea, se poate bucura de toată opulența filmată, bogat colorată, știind în același timp că ceva rău se va întâmpla în curând.

Totuși, nu se întâmplă suficient de repede. Există câteva izbucniri de ciudățenie psihedelică, dar montajele de la piscină devin incoerente și repetitive, iar prefigurările devin atât de flagrante încât mulți spectatori vor ghici marea răsturnare de situație cu o oră înainte ca aceasta să fie dezvăluită. Când, în cele din urmă, intriga cu pierderea memoriei începe, Kravitz pare hotărâtă să recupereze timpul pierdut. Tonul oscilează sălbatic între prostia ridicolă și tristețea supărătoare, iar punctele de vedere despre traumă, amnezie, privilegiul albilor, cultura de anulare, super-bogații și exploatarea sexuală sunt atât de multe, încât conceptele copleșesc intriga. Încurcat de toate salturile temporale și golurile de memorie, Blink Twice are mai puțin succes ca thriller convingător decât ca, colecție de idei inteligente și teme controversate, de imagini interesante și secvențe impresionante, de dialoguri care vor fi citate și clipuri care vor deveni meme-uri.

Totuși, oricât de aglomerat ar fi, Blink Twice este suficient de stilat și sălbatic pentru a câștiga un cult. Și este, fără îndoială, opera unui scenarist-regizor priceput, mai degrabă decât a unui actor care încearcă să regizeze. Kravitz a obținut performanțe extraordinare de la toți actorii din distribuție (în special de la Ackie, Shawkat și Arjona), a construit o pedeapsă groaznică și satisfăcătoare pentru răufăcători, iar finalul încheie lucrurile cu brio. Dacă Kravitz decide să facă o continuare numită Blink Thrice, ar putea fi și mai bună.