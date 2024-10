De trei ori mai multe treceri frauduloase ale frontierei de stat cu Ucraina, în acest an/De la începerea războiului au ajuns în România peste 19.000 de cetățeni ucraineni – Poliția de Frontieră

Cifrele Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației arată că de la izbucnirea războiului din Ucraina au trecut ilegal frontiera de stat 19.068 de cetățeni ucraineni, bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Interesant este că în primele zece luni ale acestui an au fost de teri ori mai multe treceri frauduloase decât anul trecut. Astfel, în această perioadă au fost 10.700 de cetățeni care au trecut granița fraudulos. Cei mai mulți – 5.869 dintre ei – au trecut în Maramureș, 3.767 în județu Suceava și 1.064 în Satu Mare. „În momentul depistării aceștia au solicitat protecție temporară. Din totalul detecţiilor la frontiera verde, 97,24% sunt cetățeni ucraineni”, a precizat chestorul de poliție Florin Coman, inspector șef al ITPF Sighetu Marmației în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de reprezentanți ai IPJ, IGI și Salvamont Maramureș.

„De la începutul acestui an, la frontiera de nord a României se constată din nou o creștere a numărului de cetățeni ucraineni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera, față de aceeași perioadă a anul 2023. Daca în primele 10 luni ale anului trecut, la nivelul celor 3 județe (366 de km de frontieră cu Ucraina) au fost depistați 3.278 de cetățeni ucraineni, în acest an numărul s-a triplat, vorbim de 10.700 de cetățeni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România”, a mai precizat el.

Județul Maramureș are 163 de kilometri de graniță cu Ucraina și un teren mai accesibil dinspre partea ucraineană, care este prevăzut cu drumuri forestiere până în apropierea frontierei de stat, ceea ce poate fi o cauză a acestor cifre.

Peste 20 de decese, 200 de cetățeni salvați de salvamontiști

Din păcate, mulți dintre ei își pun viața în pericol, încercând să traverseze frontiera înot prin apa rece și învolburată a râului Tisa sau prin Munții Maramureșului la altitudini de până la 1.900 de metri, nefiind echipați corespunzător pentru terenul greu accesibil, în condiții de iarnă cu temperaturi foarte scăzute. De când a început conflictul în Ucraina și până în prezent, am avut parte de mai multe situații tragice în care 25 de cetățeni ucraineni au fost descoperiți decedați, 15 pe malul românesc al râului Tisa și 10 în Munții Maramureșului.

„De când a început războiul în Ucraina și până în prezent, în raza de competență a Sectoarelor Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, Valea Vișeului și Poienile de Sub Munte am avut împreună cu Salvamontul Maramureș 150 de intervenții în Munții Maramureșului, în care au fost salvați peste 200 de cetățeni ucraineni. Doar anul acesta am avut 65 de astfel de misiuni cu 80 de cetățeni ucraineni salvați”, a mai spus chestorul de poliție Florin Coman.

Dintre toți aceștia, doar 9 cetățeni ucraineni au cerut azil, anul acesta. Anul trecut au fost înregistrate 26 de cereri.