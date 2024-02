De la drame istorice la comedie și o competiție acerbă între „Oppenheimer” și „Poor Things”: Cum va arăta ceremonia de decernare a premiilor BAFTA în acest weekend

„Poor Things” și „Oppenheimer” sunt principalii candidați la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA), care vor fi decernate duminică, în fața unui public format din cineaști, vedete de cinema și moștenitorul tronului britanic, scrie ABC News.

Fantezia gotică a lui Yorgos Lanthimos candidează pentru 11 trofee, în timp ce epopeea cu bombă atomică a lui Christopher Nolan are 13 nominalizări pentru premiile britanice, cunoscute sub numele de BAFTA. Este același număr pe care „Oppenheimer” îl are și pentru Oscaruri, unde este, de asemenea, favorit.

Ceremonia de la Royal Festival Hall din Londra va fi un aperitiv strălucitor, cu accente britanice, pentru premiile Academiei de la Hollywood.

Pe covorul roșu de pe malul Tamisei sunt așteptați nominalizați nominalizații, printre care Bradley Cooper, Carey Mulligan, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rosamund Pike, Ryan Gosling și Ayo Edebiri, alături de prezentatori precum Andrew Scott, Cate Blanchett, Chiwetel Ejiofor și Idris Elba.

Invitatul de onoare va fi prințul William, în calitate de președinte al Academiei Britanice de Film și Arte de Televiziune. El nu va fi însoțit de soția sa, Kate, care se recuperează după o operație abdominală suferită luna trecută.

Spectacolul va fi prezentat, cu un strop de umor autoironic, de starul din „Doctor Who” David Tennant.

„Oamenii îmi tot spun că ar trebui să fiu teribil de emoționat”, a spus Tennant despre rolul notoriu de prezentator al unei emisiuni de premiere, plin de piedici. „Dar nu e ca și cum aș fi în cursa pentru premiu. Trebuie doar să le înmânez”.

Epopeea istorică „Killers of the Flower Moon” și drama Holocaustului ” The Zone of Interest” au câte nouă nominalizări fiecare pentru aceste premii, numite oficial EE BAFTA Film Awards.

Drama judiciară franceză „Anatomy of a Fall”, comedia despre viața la internat „The Holdovers” și filmul biografic „Maestro”, de Leonard Bernstein, au fiecare câte șapte, în timp ce povestea de dragoste plină de durere „All of Us Strangers” este nominalizată la șase categorii, iar drama despre războiul de clasă „Saltburn ” la cinci.

” Barbie”, o jumătate din jongleria de box office „Barbenheimer” din 2023, are de asemenea cinci nominalizări, dar a ratat nominalizări pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Mulți văd omisiunea regizoarei „Barbie” Greta Gerwig – atât pentru BAFTA, cât și pentru Oscar – ca pe o mare nereușită.

Academia britanică de film a introdus schimbări pentru a crește diversitatea premiilor în 2020, când nicio femeie nu a fost nominalizată la categoria cel mai bun regizor pentru al șaptelea an consecutiv și toți cei 20 de nominalizați la categoriile de interpreți principali și secundari au fost albi. Dar există o singură femeie printre cei șase nominalizați la categoria cel mai bun regizor: Justine Triet pentru „Anatomy of a Fall”. Emerald Fennell pentru „Saltburn” și Celine Song pentru „Past Lives” nu au reușit nici ele să intre pe listă.

În cursa pentru cel mai bun film, „Oppenheimer” se confruntă cu „Poor Things”, „Killers of the Flower Moon”, „Anatomy of a Fall” și „The Holdovers”.

„Poor Things” se află, de asemenea, pe lista celor 10 candidați la categoria separată a celui mai bun film britanic, o listă eclectică care include, printre altele, dramedia despre războiul de clasă „Saltburn”, epopeea imperială „Napoleon”, comedia romantică din sudul Londrei „Rye Lane” și povestea de origine a ciocolatierului „Wonka”.

O femeie de culoare ar putea lua pentru prima dată premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță, Fantasia Barrino pentru „The Color Purple” și Vivian Oparah pentru „Rye Lane” fiind nominalizate alături de Sandra Hüller pentru „Anatomy of a Fall”, Mulligan pentru „Maestro”, Margot Robbie pentru „Barbie” și Emma Stone pentru „Poor Things”.

Niciun interpret britanic nu este nominalizat la categoria cel mai bun actor, dar Irlanda este reprezentată de Cillian Murphy pentru „Oppenheimer” și Barry Keoghan pentru „Saltburn”. Aceștia se confruntă cu Cooper pentru „Maestro”, Colman Domingo pentru „Rustin”, Paul Giamatti pentru „The Holdovers” și Teo Yoo pentru „Past Lives”.

Documentarul cutremurător despre războiul din Ucraina „20 Days in Mariupol”, produs de The Associated Press și PBS „Frontline”, este nominalizat pentru cel mai bun documentar și cel mai bun film care nu este în limba engleză.

Ceremonia va include prestații muzicale ale vedetei din „Ted Lasso” Hannah Waddingham și Sophie Ellis-Bextor, aceasta din urmă cântând hitul ei din 2001 „Murder on the Dancefloor”, care a revenit în topuri după ce a apărut în „Saltburn”.

Samantha Morton va primi cea mai înaltă distincție a academiei, BAFTA Fellowship, iar curatoarea de film June Givanni, fondatoare a Arhivei cinematografice pan-africane June Givanni, va fi onorată pentru contribuția britanică remarcabilă la cinematografie.