De ce unii consideră serialul „Dune: Prophecy” o copie a serialului „House of the Dragon”, doar că recreată în spațiu/ Asemănările dintre cele două seriale populare

Sfârșitul unui vechi război aduce o schimbare de regim într-un tărâm fantastic îndepărtat. Din acel moment, o organizație deține toate cărțile asupra restului civilizației, în timp ce alții complotează pentru a obține puterea supremă, sau mor încercând, susține The Hollywood Reporter.

Sună familiar? Asta pentru că descrierea se potrivește vag cu două seriale care au difuzat episoade anul acesta: “House of the Dragon”, care și-a încheiat al doilea sezon vara aceasta, și nou-venitul “Dune: Prophecy”, bazat pe universul literar creat de Frank Herbert și cel mai recent adaptat pentru film de Denis Villeneuve.

Venind imediat după succesul apreciatului “Penguin”, noul serial “Dune” își propune să capteze atenția oamenilor printr-o altă adaptare epică a unui roman, nu cu totul diferită de cealaltă adaptare a altui roman. Recenziile timpurii au catalogat “Dune: Prophecy” drept o veritabilă „clonă” a “Game of Thrones”, dar este o critică corectă pentru un serial construit pe baza unei francize deja populare?

Acum, după ce a fost lansat episodul pilot al “Dune”, „The Hidden Hand”, putem analiza mai atent și să ne formăm propria opinie. Hai să comparăm câteva elemente din “Dune” și “House of the Dragon” pentru a vedea cât de apropiate sunt cu adevărat.

Similarități și diferențe

Timpul și contextul:

“Dune: Prophecy” se petrece la 116 ani după un război și cu 10.148 de ani înainte de nașterea lui Paul Atreides. (Nu, Timothée Chalamet nu apare în acest serial, dar poate vom vedea o dublură a acestuia.) În schimb, “House of the Dragon” are loc la 100 de ani după cucerirea lui Aegon și cu 172 de ani înainte de nașterea lui Daenerys Targaryen. Ambele seriale includ titluri introductive care oferă aceste informații, deși “Dune” are o secvență mult mai lungă și mai sângeroasă.

Lupta pentru tron:

În “Dune: Prophecy”, centrul atenției este Valya Harkonnen (Emily Watson; Jessica Barden în flashback-uri), care dorește să modeleze Imperiul spre un viitor perfect. În schimb, în “House of the Dragon” și “Game of Thrones”, totul gravitează în jurul tronului și al celor care încearcă să-l revendice. Intriga politică este inima ambelor povești.

Personaje comparabile:

Travis Fimmel joacă rolul lui Desmond Hart, un soldat radicalizat cu propriile sale scheme, asemănător cu Daemon Targaryen. Mark Strong, în rolul Împăratului Corrine, amintește de Regele Viserys, un lider aparent calm, dar care ia decizii morale discutabile pentru un bine mai mare. Surorile Valya și Tula sunt echivalentul lui Rhaenyra și Alicent, cel puțin în dinamica lor conflictuală.

Evenimente paralele:

“Dune: Prophecy” comprimă evenimente pe care “House of the Dragon” le-ar trata în cinci episoade. De exemplu, o prințesă tânără (Ynez, jucată de Sarah-Sofie Boussnina) are o relație cu protectorul ei jurat (Keiran Atreides, jucat de Chris Mason), la fel ca Rhaenyra și Criston Cole. În ambele cazuri, aceste relații apar în contexte asemănătoare unui „nightclub” din universul fiecărui serial.

De asemenea, nunțile șocante și violente sunt un punct comun: în “Dune”, un mic prinț moare în mod dramatic după ce manipulează o jucărie asemănătoare unui Transformer, o scenă mai puțin grotescă, dar încă tragică, în comparație cu nunta lui Rhaenyra și Laenor.

Este “Dune: Prophecy” doar o copie a “House of the Dragon”?

Da, există asemănări evidente: o „profeție” centrală (Indexul Reproducerii în “Dune” versus pumnalul valyrian în “House of the Dragon”), lupte pentru putere, rivalități dinastice și dinamici politice complicate. Dar aceste teme sunt universale, explorate mult înainte ca televiziunea să existe.

Ceea ce contează cu adevărat este dacă “Dune: Prophecy” reușește să aducă ceva suficient de diferit pentru a-și câștiga un loc în rândul marilor epice. Deocamdată, este neclar, dar mai sunt cinci episoade care pot decide acest lucru.