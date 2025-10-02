De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații? Oamenii de știință spun că evoluția poate oferi indicii

Femeile din întreaga lume se pot aștepta să trăiască mai mult decât bărbații, o diferență de longevitate care a fost atribuită faptului că femeile au adesea diete și stiluri de viață mai sănătoase și acordă o mai mare atenție sănătății lor. Un nou studiu oferă o altă explicație: evoluția, transmite Euronews.

Decalajul de durată de viață nu este unic la oameni, mamiferele femele trăind adesea mai mult decât masculii și păsările masculine trăind în general mai mult decât femelele, potrivit cercetării publicate în Science Advances.

Rezultatele sugerează că femeile ar putea continua să trăiască mai mult decât bărbații, indiferent de progresele în materie de îngrijire medicală și condiții de viață.

Studiul a urmărit 1.176 de specii, inclusiv cimpanzei, rozătoare, elani și multe tipuri de păsări, atât în sălbăticie, cât și în grădini zoologice, în ceea ce cercetătorii au declarat că este cea mai cuprinzătoare analiză de până acum.

În 72% dintre speciile de mamifere, femelele au trăit în medie cu 12% mai mult decât masculii, a constatat studiul. În același timp, masculii au trăit mai mult în 68% din speciile de păsări, cu o medie de 5%.

Diferențele în cromozomii sexuali ar putea ajuta la explicarea diferenței de durată de viață, au declarat cercetătorii. La mamifere, femelele au doi cromozomi X, iar masculii au un cromozom X și unul Y, ceea ce le poate oferi femelelor un avantaj, protejându-le de mutațiile genetice „dăunătoare”.

În același timp, la păsări, femelele au doi cromozomi diferiți, iar masculii au două perechi din același cromozom, ceea ce pare să ofere masculilor un avantaj de supraviețuire.

Cu toate acestea, „unele specii au arătat opusul modelului așteptat”, a declarat Johanna Stärk, care cercetează evoluția la Institutul Max Planck din Germania.

„De exemplu, la multe păsări de pradă, femelele sunt atât mai mari, cât și mai longevive decât masculii. Deci cromozomii sexuali pot fi doar o parte din poveste”, a adăugat Stärk, autorul principal al studiului.

Cercetătorii consideră că o combinație de diferențe genetice, strategii de selecție sexuală, implicarea părinților și mediul modelează diferențele de longevitate dintre masculi și femele la toate speciile – inclusiv la om.

În general, diferența de durată de viață a fost cea mai mică în cazul speciilor monogame, în timp ce masculii au avut tendința de a muri mult mai devreme în cazul speciilor în care tind să aibă mai multe partenere la un moment dat și au diferențe de mărime mai pronunțate, a constatat studiul.

În timp ce diferența a fost cea mai mare în sălbăticie, ea a persistat chiar și în grădinile zoologice, unde condițiile sunt mai puțin dure.

Avantajul feminin este mai comun la cimpanzei și gorile decât la oameni – ceea ce sugerează că este „înrădăcinat în procese evolutive”, au declarat cercetătorii

„Cel puțin în ceea ce privește diferențele de supraviețuire în funcție de sex, specia noastră nu este unică”, au adăugat ei.