De ce nominalizările anunțate de Trump entuziasmează tabăra MAGA și scandalizează stânga din SUA

Nominalizările anunțate de președintele ales Donald Trump pentru diferite poziții din administrația sa au fost salutate de suporterii săi din mișcarea MAGA (Make America Great Again), dar au fost criticate intens de către democrați și presa de peste ocean. De ce sunt controversați cei numiți de liderul republican și cum au răspuns aliații săi în fața furiei stângii americane?

Numirile lui Trump

La doar câteva zile după ce a câștigat scrutinul pentru Casa Albă în fața democratei Kamala Harris, Trump a început să anunțe persoanele nominalizate pentru Cabinetul său și pentru șefia unor agenții guvernamentale.

În general, Cabinetul unui președinte american include înalți funcționari care conduc departamentele executive din guvernul federal al SUA. Aceștia acționează ca și consilieri ai președintelui și sunt responsabili pentru executarea legilor și supravegherea diferitelor domenii de politică. Rolul Cabinetului este în mare măsură consultativ, iar membrii săi lucrează în mod colectiv pentru a implementa politicile și agenda legislativă a președintelui.

Cabinetul este compus din vicepreședinte și șefii a 15 departamente executive, împreună cu alți oficiali de rang înalt pe care președintele îi poate desemna.

Persoanele desemnate de Trump pentru Cabinetul său necesită aprobarea Senatului. Dacă patru senatori republicani și toți senatorii democrați nu sunt de acord cu vreo nominalizare, atunci acea nominalizare nu va trece și va fi respinsă.

Reamintim că, în urma scrutinului din 5 noiembrie, republicanii au reușit să obțină controlul Senatului de la Washington, având în prezent 52 de mandate, în timp ce democrații au 47 de mandate. 51 de scaune sunt necesare pentru a avea o majoritate în camera superioară a legislativului american. Republicanii au mai câștigat o cursă în Pennsylvania, dar candidatul democrat a cerut renumărarea voturilor.

Până în prezent, Trump i-a nominalizat în Cabinetul său pe următorii:

· Secretarul de Stat – Marco Rubio

· Secretarul Apărării – Pete Hegseth

· Procuorul General – Matt Gaetz

· Secretarul de Interne – Doug Burgum

· Secretarul Sănătății și Serviciilor umane – Robert F. Kennedy Jr.

· Secretarul Departamentului pentru Veterani – Doug Collins

· Secretarul Securității Interne – Kristi Noem

Pe lângă cei 15, Cabinetul îl mai include pe vicepreședintele ales, senatorul de Ohio JD Vance. Vicepreședintele este un consilier cheie al președintelui Statelor Unite și primul în rândul succesiunii prezidențiale. De asemenea, Vance va servi ca președinte al Senatului, exprimându-și votul decisiv în caz de egalitate între republicani și democrați.

În afara celor 15 șefi de departament care alcătuiesc nucleul Cabinetului, există câteva alte roluri cărora li se acordă adesea rang de membru al Cabinetului, cum ar fi directorul FBI și șeful Agenției pentru Protecția Mediului.

Aceste roluri vor necesita, de asemenea, ca nominalizații să fie confirmați de Senat.

Cu toate acestea, vor exista și alte roluri cheie în Administrația Trump care nu vor necesita confirmarea Senatului, iar persoanele care ocupă aceste poziții (așa cum este Elon Musk) nu vor trebui să fie verificate în același mod.

Printre aceștia se numără:

· Elon Musk și Vivek Ramaswamy – Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală

· Tom Homan – “Țarul Frontierelor”

· Mike Waltz – Consilierul pentru Securitate Națională

· Steve Witkoff – Trimisul Special pentru Orientul Mijlociu

Alte persoane nominalizate de Trump vor trebui confirmate de Senat. Așa cum sunt, de exemplu, Tulsi Gabbard (Directorul Informațiilor Naționale), John Ratcliffe (șeful Agenției Centrale de Informații) sau Elise Stefanik (ambasadoarea la Națiunile Unite).

Entuziasmul MAGA

Persoanele nominalizate de Trump pentru diferite poziții în cabinetul său au fost îmbrățișate imediat de suporterii săi din MAGA.

Selecțiile sale arată clar că liderul republican, viitorul președinte al Americii și liderul lumii libere, plănuiește o schimbare radicală a guvernului, evitând alegerile mai convenționale și mai experimentate în favoarea celor care îi sunt loiali și împărtășesc viziunea lui America First.

Analiștii cred că acest lucru indică faptul că al doilea mandat al lui Trump va răsturna status quo-ul de la Washington.

BBC a scris că, de exemplu, alegerea sa pentru postul de Secretar al Apărării, Pete Hegseth, a cerut o epurare a șefilor militari care adoptă politici woke*, una dintre țintele preferate ale lui Trump și ale mișcării MAGA.

Candidatul său pentru funcția de Secretar al Sănătății, Robert F Kennedy Jr, a spus și el că dorește să “elimine corupția” la agențiile de sănătate din America și să reducă “departamente întregi” la Food and Drug Administration (FDA).

De asemenea, Trump a anunțat crearea unui Departament pentru Eficiența Guvernului, condus de Musk și Ramaswamy, despre care președintele ales spune că se va concentra pe reducerea reglementărilor și a cheltuielilor uriașe făcute de diferite agenții guvernamentale.

Imaginea de ansamblu este că echipa propusă de Trump este aproape universal loială și favorizează revizuirea departamentelor guvernamentale respective. Acestea sunt promisiuni făcute constant de republican în timpul campaniei electorale recent încheiate, iar punerea lor în practică a fost îmbrățișată de suporterii din MAGA. Din acest punct de vedere, nominalizările anunțate în ultimele zile au fost previzibile și nu fac altceva decât să respecte agenda anunțată de Trump.

De partea sa, The Hill s-a referit la faptul că președintele ales a precizat de mult timp că loialitatea este esențială pentru oricine aflat în orbita lui, iar alegerile sale de cabinet de până acum sunt un semn că îi răsplătește pe cei care i-au rămas fideli.

Aproape fiecare nominalizat sau numire pe care Trump a făcut-o până în prezent a fost o persoană care l-a apărat pe președintele ales într-o anumită calitate, l-a susținut în campania electorală sau a rămas cu el în unele dintre momentele sale dificile.

Pe de altă parte, Axios a scris că nominalizările anunțate de președintele ales arată că Trump se mișcă rapid pentru a pune în aplicare agenda sa anti-trans, anti-DEI (diversitate, egalitate și incluziune) și anti-justiție socială care a stat la baza campaniei sale de realegere.

Acest lucru este important: în ochii multor republicani, victoria electorală decisivă a lui Trump a justificat ostilitatea lor față de ideologiile woke. În practică, planurile lor ar putea însemna curățarea guvernului federal de politicile susținute de democrați – pe care ei le consideră a fi nedrepte și inegale. În acest context, o atenție sporită va fi acordată Pentagonului, Departamentului Justiției și Departamentului Educație (planul lui Trump prevede chiar ca acesta din urmă să fie desființat).

De exemplu, numirea șocantă a lui Pete Hegseth, jurnalist de la FoxNews, pentru poziția de Secretar al Apărării este cel mai clar semn de până acum că președintele ales dorește ca viitorul său cabinet să fie format din conservatori care se opun inițiativelor DEI, a scris Axios.

Hegseth, un veteran de război decorat, a scris un bestseller în acest an, în care a acuzat conducerea Pentagonului că sabotează pregătirea militară și recrutarea, acordând prioritatea inițiativelor DEI.

El a cerut concedierea ofițerului aflat în fruntea șefilor de Stat Major, generalul Charles Q. Brown Jr., un pilot de vânătoare cu 40 de ani de serviciu, pentru că a fost prea woke. Hegseth a sugerat că generalul nu ar fi fost ales pentru această poziție dacă nu era negru.

“Orice general, amiral, oricine a fost implicat în orice rahat woke DEI trebuie să dispară,” a spus Hegseth într-un podcast recent, în care și-a exprimat, de asemenea, opoziția față de femeile care servesc în roluri de combatant.

Furia stângii

Cu totul altfel stau lucrurile atunci când vine vorba despre democrați și presa americană. Aceștia au criticat aproape la unison nominalizările anunțate de Trump, începând de la senatorul Rubio, propus să conducă diplomația americană, până la ambasadoarea Stefanik, Tulsi Gabbard sau Matt Gaetz, ales ca procurer general al Americii, echivalentul ministrului Justiției.

De exemplu, John Bolton – fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, devenit între timp unul dintre cei mai vocali critici ai republicanului – a spus că alegerea lui Gaetz “trebuie să fie cea mai proastă nominalizare pentru o poziție în Cabinet din istoria Americii.” Bolton l-a mai numit pe Gaetz “total incompetent” pentru această poziție și l-a descris ca fiind “o persoană de o morală josnică.”

“Trei recent nominalizați ai lui Trump – Gaetz, Hegseth și Gabbard – sunt mult mai puțin calificați decât cei respinși de la confirmarea Senatului, cum ar fi Bork, Tower și Mier,” a postat pe X profesorul de la Harvard Lawrence Summers, care a servit în administrațiile Clinton și Obama. “Sper că Senatul își va face datoria.”

“Pete Hegseth nu este nici pe departe calificat pentru a fi secretar al Apărării,” a postat și congresmanul democrat Jason Crow pe X.

“(Pete Hegseth) nu este calificat pentru a fi secretarul Apărării. Eu conduc grupul de personal militar al Senatului. Toți cei trei frați ai mei au servit în armată,” a spus senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts. “Îi respect pe fiecare dintre membrii serviciului nostru militar. Alegerea lui Donald Trump ne va face mai puțin siguri și trebuie respinsă.”

Democrații l-au criticat, de asemenea, pe Trump pentru nominalizarea lui Kennedy ca secretar al HHS, în ciuda unui raport Politico recent apărut care dezvăluie că Kennedy a fost luat în considerare de Obama pentru Agenția pentru Protecția Mediului în timpul tranziției sale prezidențiale din 2008. Kennedy a fost de altfel membru al Partidului Democrat, însă a candidat ca independent la alegerile recente pentru Casa Albă, înainte de a se retrage din cursă și a anunța că îl sprijină pe Donald Trump.

RFK jr. este cunoscut pentru faptul că și-a exprimat scepticismul privind vaccinurile și, în special cele administrate în timpul pandemiei de COVID-19. El a spus că, dacă va fi confirmat în post, va lua măsuri împotriva celor din “Big Pharma,” marile companii farmaceutice despre care susține că au o influență uriașă asupra politicienilor de la Washington.

De partea sa, Tulsi Gabbard a fost acuzată și ea că a promovat propaganda rusă despre războiul din Ucraina și a refuzat să-l eticheteze pe liderul sirian Bashar al-Assad drept criminal de război, după ce dictatorul a fost implicat în folosirea armelor chimice asupra civililor.

Democrata Debbie Wasserman Schultz, care reprezintă Florida în camera inferioară a Congresului american, a declarat chiar că Gabbard este “probabil un activ al rușilor.”

La rândul său, Matt Gaetz a cerut în trecut definanțarea FBI și a introdus o legislație care ar fi eliminat Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Ambele agenții aparțin Departamentului de Justiție și ar fi sub controlul său în calitate de procuror general.

Furia democraților nu pare însă că va influența alegerile lui Trump, cred analiștii. Democrații sunt într-o poziție ingrată. Ei au suferit o înfrângere categorică în alegerile prezidențiale și generale recente, sunt ocupați încă cu lingerea rănilor electorale și sunt dezavantajați de mediul politic actual din America, care a fost martorul revoltei la urne a alegătorilor săturați de politicile radicale ale stângii progresiste.

De asemenea, nici mass-media tradițională, aliata lor de decenii, nu-i mai poate ajuta așa cum o făcea înainte. Influența acesteia a scăzut considerabil, iar rolul ei a fost luat încetul cu încetul de ziariști independenți, de realizatorii de podcasturi și autorii de bloguri. Campania electorală recentă pare să-i fi șubrezit și mai mult puterea, după ce influenceri precum Joe Rogan au strâns zeci de milioane de ascultători/urmăritori, depășind de exemplu cu mult audiența celor trei mari canale de televiziune prin cablu – ABC, CBS și NBC.

Cum răspund republicanii

Dreapta americană s-a unit în jurul lui Trump și a propunerilor sale. Comentatorii au menționat câteva avantaje pe care republicanii le au în acest moment în fața democraților.

# Trump și Partidul Republican au realizat trifecta, câștigând Casa Albă și Senatul și menținându-și majoritatea în Camera Reprezentanților. Această majoritate politică se va menține cel puțin doi ani, până la alegerile intermediare din 2027.

Acesta este un impuls major pentru agenda lui Trump. Președintele republican va putea să adopte mai ușor legislația proprie și va oferi priorităților sale politice o cale facilă pentru a deveni legi, în timp ce Partidul Democrat va fi mai puțin capabil să blocheze și să reziste agendei sale.

În cele din urmă, controlul republican asupra Congresului s-ar putea dovedi esențial în îndeplinirea angajamentelor sale mari, cum ar fi deportările în masă și impunerea de tarife mari la importurile străine.

# Trump știe că mai are la dispoziție un atu formidabil – votul americanilor. El a fost reales cu o majoritate a voturilor, respectiv mai mult de 76 de milioane, adjudecându-și o victorie categorică cu cele 312 voturi electorale.

Nominalizările pe care le face, oricât ar fi controversate, sunt parte a așa-numitei Trump World, iar democrații nu au altă opțiune decât să înghită în sec, să le critice publice și le accepte. Orice obstacol pus în calea nominalizaților săi va fi dezbătut, analizat și sancționat (inclusiv la urne) cu atenție de un electorat complet modificat față de cum era în 2020, în anul victoriei lui Joe Biden.

Așa cum a scris și AP, Trump testează deja limitele Congresului și-i provoacă pe democrați, dar și pe unii republicani sceptici, să i se opună.

# Republicanii au răspuns criticilor democraților afirmând că, de la preluarea mandatului în 2021, președintele Biden însuși a ales mai mulți membri ai administrației sale despre care s-a spus că nu aveau atributele cheie necesare pentru a îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite, pe lângă faptul că au fost implicați în diferite scandaluri.

“Democrații își pierd mințile din cauza alegerilor din cabinetul lui Trump de până acum, dar nu au avut nicio problemă ca “Mayor Pete” să fie numit secretar al Transporturilor fără calificări anterioare,” a declarat Link Lauren, un influencer și comentator politic, referindu-se la Pete Buttigieg.

Acesta a fost numit secretarul de la Transporturi după ce a servit ca primar al orașului South Bend din Indiana timp de opt ani, iar la acea vreme unii s-au întrebat dacă avea suficientă experiență similară pentru acest post. De la preluarea mandatului, republicanii și-au amplificat aceste critici după o serie de pași greșiți percepuți făcuți de Buttigieg, inclusiv consecințele provocate de criza lanțului de aprovizionare și deraierea unui tren încărcat cu chimicale în East Palestine (Ohio).

Câțiva alți oficiali din Administrația Biden s-au confruntat cu critici aprinse cu privire la calificările lor în ultimii ani, inclusiv un fost oficial înalt al Departamentului de Energie, Sam Brinton, care se identifică ca non-binar și a fost arestat de mai multe ori pentru furt de bagaje în aeroporturi.

Eric Lipka, care a fost secretar de presă adjunct în echipa de campanie Biden-Harris, a stârnit controverse la începutul acestui an cu privire la alter ego-ul său “Erotica the Drag Queen.”

Tyler Cherry, care a lucrat atât la Casa Albă al lui Biden, cât și la Departamentul de Interne, a fost angajat și promovat în ciuda mai multor postări pe rețelele de socializare care comparau poliția cu “patrulele de sclavi,” promovând conspirații despre cooperarea Rusiei cu Trump și susținând mișcarea anti-Israel.

Iar consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jack Sullivan, a fost supus și el criticilor din cauza mai multor erori majore în timpul mandatului lui Biden, între care retragerea dezastruoasă din Afganistan și declarația că “regiunea Orientului Mijlociu este mai liniștită astăzi decât a fost în două decenii” făcută cu doar câteva zile înainte ca teroriștii din Hamas să ucidă cel puțin 1.200 de israelieni într-un atac brutal.

De asemenea, republicanii l-au criticat pe Sullivan din cauza susținerii anterioare a teoriei false că Trump a cooperat cu Rusia ca să ajungă președinte în 2016.

Ținând cont de aceste controverse legate de oficiali din Administrația Biden, republicanii au afirmat că criticile democraților sunt cel puțin ipocrite. Ei cer ca nominalizații lui Trump să fie intervievați și aprobați, iar abilitățile lor să fie evaluate în funcție de rezultatele pe care le vor obține.

“Trump a câștigat votul popular, Colegiul Electoral, Camera Reprezentanților și Senatul. Acesta este un mandat al poporului american că vrea o schimbare sistemică. Înțeleg că unii dintre nominalizații lui Trump au provocat reacții mixte – chiar și din partea republicanilor. Dar haideți să dăm o șansă persoanelor desemnate de Trump, apoi să le verificați dacă fac o treabă grozavă,” a afirmat Lauren.

Concluzia. Deși a câștigat alegerile de doar zece zile, Donald Trump a trecut rapid la nominalizarea membrilor Cabinetului său. Criteriile după care sunt aleși acestea – loialitatea față de republican și susținerea agendei sale America First – sunt pe placul suporterilor săi din MAGA care l-au adus la putere pentru a doua oară. Suținut de aceștia și de un Congres majoritar republican, Trump va urmări fără îndoială să-și impună agenda și cu ajutorul celor pe care i-a nominalizat în ultimele două săpătămâni.

De partea lor, democrații au puține variante să pună bețe în roate și să saboteze procesele de aprobare ale aleșilor liderului de la Casa Albă. Șansa lor ar putea să vină de la unii dintre republicanii din Senat, deși dizidența acestora față de Trump ar putea să aibă costuri politice și electorale semnificative. Așa cum i-a avertizat deja unul dintre cei mai fideli aliați ai lui Trump, senatorul Tommy Tuberville.

Trump știe că, cel puțin în prezent, are mână liberă să-și promoveze nu doar nominalizații, ci și agenda. Ziarista Maggie Haberman a spus că, prin nominalizările sale controversate, Trump “caută în esență să șocheze și să copleșească sistemul politic, astfel încât să poată maximiza ceea ce va tolera sistemul.”

Alte voci cred că, prin mutările sale, Trump îi ia peste picior pe democrați și îi forțează să facă alte erori politice, care îi vor costa la urne în viitor.

Indiferent de motivele sale, republicanul este în prezent pe cai mari. Mulți comentatori de peste ocean sunt convinși că mandatul său cu numărul doi va fi complet diferit de primii patru ani petrecuți la Casa Albă. Așa cum indică și ritmul rapid în care anunță nominalizările, dar și controversele care îi înconjoară pe unii dintre aleșii săi, Trump pregătește o reformă radicală a sistemului politic de la Washington. Vom vedea începând din ianuarie ce înseamnă acest lucru pentru America și pentru restul planetei.

