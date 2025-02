De ce merge greu deszăpezirea străzilor secundare din Sectorul 1: ”Codul galben de ninsoare și numărul redus de utilaje” / „S-au făcut străzi cu sens unic și au apărut mașinile parcate, stânga-dreapta”

Dacă bulevardele principale sunt „la negru”, pe străzile secundare din Sectorul 1, mai este mult de lucru pentru a asigura un trafic cât de cât normal, în condiții de iarnă.Pe multe străzi secundare, există, încă, strat de zăpadă, mai mult sau mai puțin topită, iar porțiuni însemnate din trotuare sunt îngropate în zăpadă, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

În condițiile în care, meteorologii anunță că se va instala gerul, de joi, ar trebui realizată urgent curățarea carosabilului, a rigolelor, a gurilor de canalizare și a trotuarelor, pentru ca zăpada topită și bălțile să nu înghețe formând șleauri și blocând canalizarea.

„Primăria Sectorului 1 își asumă realitatea din teren: situația străzilor secundare rămâne, în continuare, extrem de dificilă din cauza activităților precare de deszăpezire.

Codul galben de ninsoare și numărul redus de utilaje sunt provocări pe care, deocamdată, nu am reușit să le depășim.

Vă asigurăm, însă, că nimeni nu se oprește din muncă”, se spune într-un comunicat al Primăriei din Banu Manta nr. 9.

Autoritatea Locală îi asigură pe cetățenii Sectorului 1 că toate echipele disponibile sunt pe teren, lucrează non-stop și încearcă să acopere cât mai multe activități urgente.

Operatorul de salubritate a mobilizat, pe străzi, 40 de utilaje și 105 oameni pentru curățatul manual.

Tot în cadrul comandamentului de deszăpezire din Banu Manta nr, 9, a fost cerută reorganizarea activităților pentru a ajunge mai rapid și pe străzile secundare.

De asemenea, Primăria Sectorului 1 a solicitat, din nou, suplimentarea resurselor, utilajelor și muncitorilor.

Operatorul susține că programul de deszăpezire, care conține numărul de utilaje, efectivele de muncitori și cantitățile de material antiderapant, a fost stabilit în luna septembrie a anului trecut. Numărul de utilaje și cel de operatori manuali s-ar putea dovedi insuficient, în condiții de ninsoare mai abundentă.

Pe de altă parte, faptul că Sectorul 1 a cunoscut, în ultimii ani, cea mai mare dezvoltare pe orizontală, cea mai mare creștere a numărului de kilometrii de străzi, secundare și principale împiedică acum curățarea drumurilor.

A crescut numărul străzilor cu sens unic, a căror suprafață s-a îngustat și a crescut importanța multor străzi, care au fost incluse în „urgența întâi”, în programul de deszăpezire.

De la 165 de străzi, câte se aflau în „urgența întâi”, in 2008, când actualul operator de salubritate a câștigat licitația pentru Salubrizarea și deszăpezirea Sectorului 1, astăzi, numarul străzilor incluse în această „urgență întâi” a ajuns la circa 500.

„Sunt foarte multe străzi care s-au modificat în sens unic și au apărut…, s-au făcut cu sens unic și au apărut mașinile parcate, stânga-dreapta și calea de rulare s-a îngustat. Și, vorba aia, inclusiv la deszăpezire, am ajuns, de la 165 de străzi, în anul 2008, când am participat la licitație, în urgența unu, să avem aproape 500 de străzi, acum. Deci, multe străzi au devenit foarte importante, devenind urgența întâi”, explica, pentru București FM, reprezentantul operatorului de salubritate Compania Romprest, Sorin Velicu.