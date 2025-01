David Popovici refuză să promoveze jocurile de noroc: Sunt nocive, fac din viață un coșmar / Mi s-a propus, dar nu am cum, am văzut un exemplu de dependență în familie

David Popovici, campion olimpic la înot, a vorbit deschis despre presiunile pe care adolescenții le resimt în căutarea unui scop în viață, oferind un mesaj plin de empatie și autenticitate: „Să nu te grăbești și să nu te compari cu alții”. Într-un răspuns la întrebarea unui elev de liceu, la podcastul MCN moderat de Cosmin Nedelcu, cunoscut entertainer sub numele de Micutzu, sportivul a împărtășit o lecție despre răbdare, muncă și importanța de a rămâne conectat la propriile valori, departe de iluziile succesului material, scrie Edupedu.ro. În același interviu, Popovici a abordat subiecte delicate precum implicarea civică, refuzul de a promova jocurile de noroc și dorința sa de a sprijini copiii și persoanele vulnerabile prin inițiative concrete. Tânărul sportiv își propune ca, după încheierea carierei sportive, să deschidă un centru de reabilitare pentru dependenți și să contribuie la reducerea numărului de copii care se îneacă pentru că nu știu să înoate, subliniind nevoia unui sistem mai bun și a unui angajament comun pentru schimbare.

David Popovici a vorbit la același podcast și despre faptul că a refuzat să facă reclame la jocurile de noroc, chiar dacă a primit oferte în acest sens de la companii:

„Da, bineînțeles că mi s-a propus. Mi-a fost propus de multe ori numai că nu am cum să fac așa ceva. Nu am cum, mai ales pentru că am un membru al familiei care se confruntă nu numai cu dependența de droguri dar și cu dependența de jocuri de noroc. E ceva ce se întâmplă de aproximativ 10 ani și astfel de chestii nocive precum jocurile de noroc fac din viață un coșmar. Și așa că nu am cum, având în vedere că am văzut atât de aproape cum cineva poate fi afectat și chiar dacă societatea îi dă la o parte, îi etichetează, îi aruncă undeva, eu cred că acești oameni pot fi ajutați”.

VIDEO și articolul integral – pe Edupedu.ro.