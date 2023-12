David Popovici ratează medalia în proba de 200 m liber la Europenele în bazin scurt/ Românul se clasează pe locul patru în finala câștigată de britanicul Matt Richards

UPDATE david Popovici a ratat podiumul în finala de 200 metri liber în bazin scurt.

știrea inițială

Sportivul român David Popovici înoată sâmbătă seara, începând cu ora 18:06, în finala probei masculine de 200 de metri liber la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni. Sportivul român, campionul european en titre, s-a calificat în actul final cu cel mai bun timp – 1 min 42 sec 04/100. El era al patrulea după 125 de metri, dar a avut un finiş remarcabil, reuşind să îşi depăşească toţi adversarii.

Popovici a declarat, vineri seara, după calificarea în finală, că recunoaște că i-ar plăcea să câştige medalia de aur acasă.

„A fost foarte OK azi că m-am calificat. Îmi doream să fiu unul din primii doi pentru a mă califica automat în finală şi asta am şi făcut. Acum vedem mâine cum va decurge finala, pentru că deşi nu am aşteptări, mă aştept să înot repede. Şi eu îmi pun speranţe în mine, dar, sincer, nu prea mă gândesc la medalii, pentru că am învăţat în timp că nu sunt importante. Contează cât de mulţumit sunt eu cu mine. Recunosc că mi-ar plăcea să câştig aurul la noi acasă, dar nu e cel mai important lucru de pe Pământ. Important e să fac o cursă frumoasă şi să fiu eu mulţumit de mine… iar dacă vine şi medalia, foarte bine. Eu am tratat întotdeauna medalia ca pe un bonus”, a explicat el.

Tot sâmbătă, David Popovici s-a calificat cu al doilea timp în semifinalele probei de 100 m liber.

Popovici a fost înregistrat cu timpul de 46 sec 70/100, după italianul Alessandro Miressi, 46 sec 49/100.

Semifinalele vor avea loc sâmbătă seara, de la 19:31, respectiv 19:35.

România participă la Europene cu un lot de 21 sportivi (7 fete şi 14 băieţi), selecţionaţi în baza formei arătate la Campionatele Naţionale în bazin scurt din perioada 9-12 noiembrie, desfăşurate tot la Otopeni.

La precedenta ediţie a Europenelor în bazin scurt, care a avut loc la Kazan (Rusia), în 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, iar Robert Glinţă a obţinut un argint la 100 m spate şi un bronz la 50 m spate. La Mondialele în bazin scurt din 2022 de la Melbourne, Popovici a cucerit argintul la 200 m liber.