Daniel David, ministrul Educației, despre o eventuală candidatură la prezidențiale: Pot să intru într-o astfel de discuţie numai dacă sunt analize care arată foarte serios că dintre cei cu profil euro-atlantic eu aş avea cea mai mare şansă

Daniel David, ministrul Educației, a declarat vineri că ar accepta o discuție despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale doar dacă datele ar indica faptul că e cel mai bine clasat competitor. El a răspuns astfel unei întrebări puse de ziariști în prima sa conferință de presă în calitate de ministru.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a avansat în decembrie 2024 numele lui Daniel David ca posibil candidat comun al coaliției PSD-PNL-UDMR, alături de alte nume precum Crin Antonescu, Daniel Funeriu și Toader Paleologu. În cele din urmă, coaliția l-a desemnat pe Crin Antonescu drept candidat.

„Tot încerc să fac declaraţia asta ca să clarific lucruri. Apar tot felul de nume. Şi numele meu a apărut şi într-o manieră mai formală şi într-o manieră mai informală. În 2004, m-am întors în ţară pentru că erau două ambiţii ale ţării: integrarea NATO şi aderarea la Uniunea Europeană. Eu cred într-o Românie euroatlantică. Şi pentru mine e foarte important ca structurile, liderii noştri, să ţină această orientare euroatlantică. M-aş bucura şi voi susţine, am susţinut şi ca rector, aţi văzut, acei candidaţi care vin cu o abordare euroatlantică pentru ţară. Când am fost întrebat – şi tu ce o să faci. Eu am spus că eu pot să intru într-o astfel de discuţie numai dacă sunt analize care arată foarte serios că dintre cei care ar avea un profil euro-atlantic, pot să fiu criticat prin multe lucruri, dar nu cred că pot fi suspicionat că n-aş avea o orientare euroatlantică, dintre aceşti candidaţi, eu aş avea cea mai mare şansă în faţa unei abordări care nu merge în direcţia euroatlantică. Altfel m-aş bucura să fie altcineva, dar în acelaşi timp am spus că sunt pregătit dacă ar trebui să fiu eu, dar nu fac un obiectiv din asta, nu mă propun şi nu intru aşa cu acest scop în aceste discuţii„, a afirmat David vineri într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a evidenţiat că sunt mulţi politicieni „buni”, cu profil euroatlantic, care ar putea să fie susţinuţi de oameni „poate chiar mai mult” decât pe el.

„Dacă mi s-ar cere, aş întreba de ce mi se cere mie, ce analize statistice sunt care să arate că oamenii ar dori un astfel de profil, şi în acest profil eu aş avea cele mai mari şanse, şi dacă este după aceea o discuţie politică care să susţină acest lucru. Dacă este doar o discuţie politică prin care să-ţi ceară cineva să faci acest lucru, nu aş face-o, fiindcă, repet, şi aici cred în ceea ce se cheamă dovezi. Contează ce spun oamenii şi eu cred că sunt foarte mulţi politicieni buni cu profil euroatlantic care îşi doresc să fie candidaţi la prezidenţiale şi care cred că s-ar putea să fie susţinuţi de oameni poate chiar mai mult decât mine”, a adăugat David.