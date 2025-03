Daniel David: Avem proceduri foarte bune legate de bullying, dar care nu sunt cunoscute/ Am decis să mă asigur că aceste informaţii ajung în contractul educaţional, astfel încât să ştiu că părinţii şi profesorii conştientizează că există aceste proceduri

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că România are proceduri în ceea ce priveşte combaterea şi prevenirea violenţei în şcoli, dar acestea sunt puţin cunoscute, iar în acest context îşi propune ca informaţii legate de procedurile anti-bullying în sistemul de învăţământ să fie introduse, începând din toamna acestui an, în contractul educaţional, transmite News.ro.

”Ce am învăţat cu siguranţă este faptul că avem multe proceduri foarte bune, dar care din păcate nu sunt cunoscute, nu sunt cunoscute, de multe ori, nici de către elevi, nici de către toţi profesorii, nu sunt cunoscute de către părinţi, mass-media mai ştie câte ceva, dar nici ei nu sunt la zi cu toate aceste lucruri. Societatea, în general, are impresia că noi nu ne ocupăm şi şcoala nu are proceduri legate de bullying, de mobbing, de alte aspecte care nu fac cinste şcolii şi mediului educaţional. De aceea, ce am decis este ca în contractul educaţional de anul viitor – şi este o schimbare importantă – să mă asigur că aceste informaţii despre aceste proceduri ajung în contractul educaţional, astfel încât să ştiu că părinţii şi profesorii conştientizează că există aceste proceduri pe care le pot folosi şi, sigur, şi elevii prin discuţia pe care o au cu părinţii acasă”, a afirmat ministrul Educaţiei, joi seară, pe Facebook.

Daniel David a adăugat că speră ca în acest fel ”formele bune” care există la nivel de reglementare să fie transformate în conţinut, astfel încât acestea să nu fie forme fără fond.

Ministrul e de părere că este nevoie să se discute despre probleme precum violenţa în şcoli şi consumul de droguri, pentru ca tinerii să conştientizeze mai mult care sunt pericolele.