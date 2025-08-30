Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă „foarte neobișnuită”. Un festival de muzică este vinovatul.

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Danemarca se confruntă cu o epidemie de gripă anormal de mare, care pare să aibă legătură cu un festival de muzică, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Au fost raportate 115 cazuri de gripă între 11 și 17 august, în creștere față de cele 19 cazuri din săptămâna precedentă, potrivit Institutului Statens Serum (SSI) din Danemarca.

Agenția monitorizează cazurile de gripă pe tot parcursul anului de 15 ani și a declarat că este pentru prima dată când identifică o epidemie majoră de gripă în luna august. Momentul „este foarte neobișnuit”, a declarat Ramona Trebbien, manager de secție la SSI, într-o declarație.

În Danemarca, gripa provoacă de obicei mai multe infecții în lunile de iarnă, când oamenii se adună în spații închise și există mai multe șanse de răspândire a virusului.

Epidemia pare să aibă legătură cu Smukfest, un festival de muzică care a avut loc la începutul acestei luni în orașul Skanderborg. Festivalul a atras aproape 60.000 de participanți pe parcursul unei săptămâni.

Toți participanții la festival care s-au îmbolnăvit aveau forme identice de gripă A H1N1, cunoscută sub numele de gripă porcină, în timp ce infecțiile altor persoane aveau o sursă diferită, potrivit SSI.

„Totul indică faptul că focarul este legat de Smukfest”, a spus Trebbien.

Cea mai mare parte a oamenilor care se îmbolnăvesc de gripă se vor recupera după aproximativ o săptămână. Însă copiii mici, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și persoanele cu boli cronice prezintă un risc mai mare de complicații grave. Numărul de cazuri noi a scăzut în ultima săptămână, potrivit SSI.

Agenția a declarat că oamenii ar trebui să se simtă în continuare liberi să participe la festivaluri, dar că „episodul Smukfest” subliniază faptul că evenimentele de amploare pot „acționa ca evenimente de super-răspândire dacă circumstanțele sunt favorabile”.