Da, poți răci vinul roșu. Iată cele mai bune soiuri pe care să le încerci

Fără a minimiza popularitatea vinului rosé, cele mai interesante sticle din frapieră nu sunt întotdeauna roz. În barurile și restaurantele de avangardă, nimic nu este mai în vogă decât servirea vinului roșu cu un aer răcoritor, conform The Washington Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vindem de trei ori mai multe vinuri roșii reci decât roșii servite clasic,” spune Shanna Nasiri, proprietara With Others, un wine bar elegant din Brooklyn. Pe tot parcursul anului, păstrează mereu cel puțin un vin roșu răcit în meniul său „la pahar”. „Se dau imediat, cutii întregi,” adaugă ea.

Popularitatea acestui stil depășește granițele New York-ului. Vara trecută, la The Roost din Washington, D.C., s-a organizat o degustare de vinuri roșii servite reci, iar publicația The Infatuation a publicat un ghid de baruri din Londra intitulat sugestiv: „Unde să mergi când vinurile roșii reci fac parte din personalitatea ta.”

În Croația, vinificatorul Juraj Sladić și-a ajustat metodele de producție pentru a crea Testament Dalmatian Dog Babić, un vin roșu fructat, perfect de servit cu gheață. Inspirat de piața în schimbare, Sladić remarcă faptul că „generația tânără preferă vinuri mai ușoare și mai fructate.”

Nu e greu de înțeles de ce tot mai mulți se alătură „armatei vinurilor roșii reci”. Aceste vinuri sunt disponibile la prețuri variate, se pot bea singure sau alături de aproape orice fel de mâncare – de la platouri cu brânzeturi la curry thailandez sau pește-spadă. Mai mult, sunt ideale atunci când ești cu prieteni care preferă vin alb, rosé sau roșu – un compromis elegant.

Ce vinuri roșii se pot răci?

Nu toate vinurile roșii sunt potrivite pentru răcire. Cele mai bune sunt tinere, ușoare, cu arome fructate și taninuri reduse. Deși nu există un soi universal ideal, anumite regiuni și stiluri oferă indicii.

Un punct bun de plecare este Beaujolais, în Franța, unde vinurile din struguri Gamay sunt fermentate adesea în inox sau ciment, accentuând aromele de zmeură și cireșe. Sunt vinuri destinate consumului imediat, cât sunt încă proaspete.

În Valea Loarei, soiuri precum grolleau, pineau d’aunis și unele cabernet franc sunt excelente reci. Alte opțiuni includ soiul schiava din Alto Adige (Italia) și frappato din Sicilia.

În afara Europei, caută grenache din California, McLaren Vale (Australia) sau Valea Rhône (Franța). Aceste vinuri răcite oferă o eleganță surprinzătoare, spune somelierul Nikita Malhotra.

Ce vinuri roșii NU ar trebui răcite?

Temperatura de servire afectează semnificativ gustul vinului. În general, vinurile albe și rosé se servesc la 7–12°C pentru a scoate în evidență prospețimea. Vinurile roșii corpolente, precum cabernet sau zinfandel, se servesc între 13–18°C, pentru a menține echilibrul între alcool, taninuri și arome.

Servirea vinurilor „grele” la temperaturi de 4–7°C – ca pe cele ușoare – le poate distruge caracterul. Gustul devine plat, metalic, iar taninurile devin mai astringente. „Nu e nimic plăcut în asta”, avertizează Malhotra. „E important să nu te entuziasmezi prea tare cu răcit toate vinurile roșii.”

Ce face un vin roșu potrivit pentru a fi băut rece?

Anumite tehnici de vinificare ajută. Printre ele se numără amestecul de struguri albi și roșii sau macerarea carbonică – un proces prin care fermentația începe în interiorul fiecărui bob de strugure, înainte de a fi zdrobit. Acest proces dă naștere unor vinuri cu taninuri reduse și arome fructate – ideale pentru a fi răcite.

La magazinul Domestique din Washington D.C., vinurile roșii pentru servit reci au devenit atât de populare încât au fost introduse ca o categorie separată pe site. „Ni se cer de câteva ori pe zi,” spune Meri Lugo, parteneră în afacere. Acest stil jucăuș și accesibil este adesea asociat cu vinurile naturale, dar nu este exclusiv domeniul lor.

Lugo face legătura între trendul actual și vinurile ușoare pe care fermierii le degustau reci, direct în podgorii, la începutul fiecărei recolte. „Toate lucrurile noi sunt de fapt vechi. Și toate au locul lor în istorie,” spune ea.

Desigur, dacă alegi să reflectezi la patrimoniul agricol global în timp ce savurezi un pahar rece de grenache „carbo”, e alegerea ta. Dar puține lucruri sunt mai cool decât modul în care vinul ne conectează cu locuri și povești îndepărtate.