Curtea Supremă a SUA permite DOGE să acceseze datele Securităţii Sociale

Curtea Supremă a Statelor Unite cu majoritate conservatoare a autorizat vineri, până la un nou ordin, Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), lansat de miliardarul Elon Musk, să acceseze datele personale deţinute de Securitatea Socială, notează agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu o majoritate de şase voturi la trei, ale judecătorilor conservatori împotriva progresiştilor, Curtea a anulat, de asemenea, o hotărâre a unei instanţe inferioare somând DOGE, însărcinată cu reducerea cheltuielilor guvernamentale, să îşi facă publice dosarele.

Această decizie a fost luată în urma unui recurs al asociaţiei Citizens for Responsibility and Ethics in Washington’ (CREW) care a invocat legea privind libertatea accesului la informaţie (FOIA). Această lege a transparenţei impune agenţiilor federale să transmită documentele lor oricui le solicită, dar administraţia Trump susţine că DOGE nu este o agenţie.

În cealaltă decizie pronunţată vineri, Curtea Supremă a suspendat, până la o decizie a unei curţi de apel, deciziile instanţelor inferioare care limitează accesul DOGE la datele personale de la Administraţia Securităţii Sociale din SUA (SSA) şi astfel să exploateze informaţii confidenţiale, cum ar fi dosarele medicale, extrase de cont bancar şi fluturaşii de salariu.

Curtea nu a furnizat motive pentru această decizie. Însă judecătoarea progresistă Ketanji Brown Jackson, într-o opinie separată scrisă căreia i s-a alăturat colega sa Sonia Sotomayor, a deplorat faptul că permite astfel „de urgenţă” SSA să „livreze agenţilor DOGE datele extrem de sensibile a milioane de americani” în loc să acorde instanţelor inferioare timp pentru a determina dacă un astfel de acces este legal.

Administraţia Donald Trump susţine că numeroase fraude subminează funcţionarea SSA, preluând în special acuzaţii respinse în mod repetat, conform cărora aceasta plăteşte ilegal pensii către milioane de persoane care au murit de ani de zile.