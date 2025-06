Cum se răcoresc animalele de la grădina zoologică în timpul caniculei – De la piscină gonflabilă la delicii congelate

De la un leu de mare care savurează un tort aniversar înghețat, la un bursuc care se răcorește într-o piscină gonflabilă, iată câteva dintre metodele ingenioase aplicate de britanici prin care animalele sunt protejate de căldura sufocantă.

La Grădina Zoologică Dudley (Anglia), îngrijitorii prepară diverse delicii congelate adaptate fiecărei specii.

Un purtător de cuvânt al grădinii zoologice a explicat: „Exact ca și noi în lunile de vară, multe animale de la Dudley Zoo and Castle savurează câte o înghețată pentru a se răcori.”

Primatele primesc înghețate cu fructe și legume, girafele preferă frunzele, iar carnivorele au parte de popsicle-uri cu aromă de sânge.

With the hot weather this week, our dedicated keeper team are making sure all the animals on site are keeping cool by whipping up a variety of tasty frozen icy treats for them to enjoy, with specific flavours for different species! 🍦 pic.twitter.com/p0hwMZFL4N

— Dudley Zoo (@dudleyzoo) June 19, 2025