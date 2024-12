Cum să te bucuri în continuare de sărbători, chiar și fără familie sau o persoană dragă

Deși sezonul sărbătorilor este adesea o perioadă bogată în veselie, sentimente, dragoste și legături de familie, poate fi, de asemenea, o amintire dureroasă a ceea ce a fost odată sau a ceea ce mulți alți oameni au, dar voi nu, scrie CNN.

„Ni se arată această versiune ideală a sărbătorilor, cu oameni în relații, oameni cu copii, oameni cu familii în pijamale asortate cu fotografii superbe”, a declarat Shani Silver, un scriitor din New Orleans, podcaster și autor al newsletter-ului Substack Cheaper Than Therapy.

Dar această noțiune exclude un număr masiv de persoane care nu vor avea „Crăciunul confortabil Norman Rockwell”, a adăugat ea, inclusiv cei care sunt recent singuri sau înstrăinați de familie, sau care au pierdut un partener sau un alt membru al familiei.

Dacă situația vă deranjează, experții spun că este în regulă să vă onorați sentimentele și să păstrați sărbătorile discrete sau să stați deoparte în acest sezon de sărbători. Dar nu trebuie să refuzați să sărbătoriți pentru că sunteți fără partener sau familie.

Acesta ar putea fi sezonul sărbătorilor în care vă simțiți împuternicit să creați noi experiențe semnificative cu prietenii sau cu persoana foarte importantă. care este întotdeauna acolo pentru voi.

Iată cum să îți dai seama ce este mai bine pentru tine în acest sezon de sărbători.

Este timpul să vă schimbați mentalitatea

Faptul că nu aveți un partener sau o familie apropiată cu care să vă petreceți sărbătorile poate aduce vinovăție, rușine și reproșuri, a declarat Dr. Ayanna Abrams, psiholog clinician din Atlanta. Nu aveți viața pe care „ar trebui” să o aveți în acest sezon, „iar toate acestea exacerbează sentimentele de singurătate și tristețe”, a spus ea.

Puteți fi încă plini de durere, mai ales dacă o despărțire, o înstrăinare sau un deces a fost recent, a adăugat Abrams. „Deodată, totul este diferit în acest an”, a spus ea, și este posibil să vă fie dor de tradițiile pe care le-ați avut cu persoana pe care ați pierdut-o.

Într-o astfel de tranziție, nu există nicio cerință ca sărbătorile să arate sau să se simtă la fel ca întotdeauna, a declarat Dr. Adam Brown, psiholog clinician și profesor de psihologie la The New School for Social Research din New York.

La fel cum nu este nimic rău în a nu avea aceste lucruri, nu este nimic rău nici în a le dori și a le simți lipsa. Dar vine un moment când tristețea sau rușinea te împiedică să te motivezi să îți croiești propriul drum și să recunoști oamenii iubitori care au rămas în viața voastră.

Silver încurajează persoanele singure să „nu mai privească sezonul sărbătorilor ca pe un premiu de consolare”.

Sezonul sărbătorilor nu este nesemnificativ, a spus Silver, care este singură de 17 ani. Nu există niciun motiv pentru care să nu sărbătoriți la fel de mult ca oricine altcineva, iar „o casă cu o singură persoană în ea este totuși plină”, a spus ea. „Fiecare ființă umană de pe Pământ este o persoană validă”.

Elaborarea unui nou plan

Când vă gândiți la alte modalități de a sărbători, gândiți-vă la ceea ce vă aduce cea mai mare bucurie, a spus Silver.

„Avem la dispoziție acest timp unic pentru a defini ce vrem să facem ca indivizi, iar mulți oameni nu vor avea niciodată acest lucru”, a adăugat ea. „Nu o priviți ca pe o povară, ci ca pe un beneficiu, este una dintre modalitățile prin care puteți începe să vă bucurați cu adevărat de această perioadă.”

Dacă mergeai mereu la târgurile de sărbători sau la spectacolele de lumini de Crăciun cu fostul tău soț, te poți bucura de aceste activități singur sau cu prietenii, a spus Silver. Fostul tău iubit ura patinajul pe gheață, în timp ce tu ai vrut mereu să încerci? Acum este momentul.

Încercați să coaceți ceva de sărbători, să vizionați un film acasă sau la cinema, să mergeți la o degustare de vinuri sau la o experiență pop-up de sărbători, sau să gătiți o rețetă pe care ați urmărit-o dintotdeauna.

Încă mai puteți pune un brad și trimite felicitări de sărbători, a spus Abrams. Puteți merge cu mașina sau pe jos prin cartiere frumos decorate sau puteți călători pentru a vizita un prieten.

Dacă ai prieteni sau cunoștințe în aceeași situație ca și tine, adunați-vă pentru o cină de sărbători, așa cum a făcut Silver anul trecut, sau pentru alte planuri.

S-ar putea să simți că nu vrei să fii o povară. Dar nu știi niciodată ce s-ar putea întâmpla dacă îi spui unei persoane dragi că simți nevoia de conexiune și că te întrebi ce face de sărbători, a spus Brown.

Poate că vă întristează faptul că nimeni nu vă lasă cadouri sub brad, dar puteți face cumpărături de sărbători pentru lucruri pe care vi le-ați dorit cu adevărat sau puteți organiza un schimb de cadouri între prieteni.

Pentru a păstra elementul surpriză, Silver obișnuia să comande cutii de cadouri misterioase tematice sau calendare Advent pe care le aștepta până în ziua de Crăciun pentru a le deschide. Pentru cei care cumpără în persoană, unele librării împachetează cărțile în hârtie și scriu o descriere pe exterior, astfel încât să nu știi ce primești.

Silver se concentrează, de asemenea, pe oferirea de cadouri intangibile, cum ar fi finalizarea mai devreme a proiectelor de lucru pentru a avea mai mult timp liber.

Cum să faci față tristeții

Colaborarea cu un terapeut este una dintre cele mai bune modalități de a face față dificultăților pe care le puteți avea în timpul sezonului sau în alte perioade ale anului, a spus Abrams. Ea a recomandat să începeți cu unul acum, dacă este necesar, pentru a anticipa închiderea birourilor. Acest lucru este valabil mai ales dacă observați orice izolare, somn excesiv, probleme în a vă da jos din pat, abuz de substanțe sau pierderea poftei de mâncare.

Uneori distragerea atenției este necesară, spun experții. Nu puteți evita întotdeauna durerea sau să o eliminați, dar puteți învăța să o tolerați și să îi faceți loc, a spus Abrams.

Îngrijirea de sine vă poate ajuta să faceți față și să experimentați mai multă bucurie în acest an, a spus Brown. Faceți ceea ce vă ajută să vă simțiți bine și să vă procesați sentimentele, inclusiv să faceți exerciții fizice, să scrieți un jurnal, să vorbiți despre lucruri într-o înregistrare vocală, să vă hrăniți corpul și să vă folosiți sistemul de sprijin.

Atunci când se gândesc dacă să se alăture festivităților, mulți oameni tind să gândească în tipare totul sau nimic: Ori te duci la toate petrecerile de sărbători, ori la niciuna. Îți împodobești toate holurile casei sau lași totul gol.

„De obicei, eliminăm o mulțime de oportunități de a avea o aparență a ceva ce vrem să experimentăm”, a spus Abrams.

A lua în considerare calea de mijloc poate ajuta – poate că nu mergeți la o adunare, dar totuși trimiteți un cadou de elefant alb. Sau planificați să participați, dar să stați doar o oră sau cam atât. Încercați să decorați, dar poate doar o cameră.

Dacă vă lovește durerea, este mai bine să mergeți în altă cameră sau afară pentru a plânge, de exemplu, decât să încercați să reprimați emoțiile, a spus Abrams. Fie că este externă sau autoimpusă, presiunea de a se înveseli îi poate face pe oameni să se simtă mult mai rău. (Aerul rece, deși inconfortabil la început, poate fi, de asemenea, bun pentru starea ta de spirit, a spus ea).

„Te simți așa pentru că ești om”, a spus ea.

Stabilirea limitelor și a așteptărilor

Dacă vă este prea greu să vedeți toate postările fericite și romantice de sărbători, luați o pauză de la social media sau închideți anumite conturi, a spus Abrams.

Pe de altă parte, ar putea fi necesar să vă schimbați mentalitatea și modul în care vă comparați cu altcineva, a spus Silver. „A fi gelos este doar o perspectivă pe care o poți alege”, a spus ea. „De asemenea, puteți alege să vedeți lucrurile ca: „Dacă li s-a întâmplat lor, mi se poate întâmpla și mie.””

Și dacă cineva îți pune întrebări indiscrete despre statutul relației tale la o întâlnire socială, nu îi datorezi un răspuns, a spus Silver. Sunteți la fel de demnă de demnitate, respect și intimitate ca o persoană care are o relație.

Pregătirea unor scenarii vagi de răspunsuri bazate pe limitele tale și dinamica socială poate fi utilă, a spus Abrams, mai ales dacă te simți presat să răspunzi în ciuda sentimentelor tale. Ai putea spune că nu vrei să discuți despre asta, că în acest sezon lucrurile sunt diferite sau că vrei doar să te concentrezi asupra noului. Puteți chiar să-i anunțați preventiv pe cei dragi printr-un SMS sau un apel telefonic, ceea ce poate salva pe toată lumea de un moment stânjenitor.

Indiferent de ceea ce faceți, Silver a spus că speră să aveți o vacanță la fel de fericită ca oricine altcineva – și vă îndeamnă să alegeți planurile de vacanță pe care aveți lățimea de bandă emoțională să le gestionați.

„Orice mod în care doriți în mod autentic să petreceți sărbătorile este corect”, a spus ea.