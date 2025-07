Cum reușește Trump să reunească din nou Europa – analiză New York Times

Uniunea Europeană are problemele sale, dar organizația recâștigă încrederea populației și își face noi prieteni. Atacurile președintelui Trump reprezintă unul dintre motive, arată o analiză New York Times, via Rador.

Sloganul președintelui Trump – „Să redăm măreția Americii” – (Make America Greate Again – MAGA, n. red.) – pare să fi avut niște neașteptate efecte secundare: el îi reunește din nou pe europeni.

La începutul primului mandat al Administrației Trump, Uniunea Europeană se afla într-o situație proastă. Încrederea populației în această organizație atinsese un punct critic extrem de jos, Marea Britanie tocmai își votase plecarea, iar economia europeană se căznea să se redreseze în urma crizei financiare – o criză care a provocat diverse încurcături, cu datorii pe întregul continent.

Dar, treptat, începând din jurul anului 2016, lucrurile au început să se îmbunătățească. În ultimele luni, sprijinul față de Uniunea Europeană a crescut și mai mult. Cotele încrederii par să fie cele mai înalte din ultimele decenii. Liderii UE caută să încheie acorduri comerciale cu economii în ascensiune rapidă, precum Indonezia, stabilind un plan de apărare care a caracterizat câteva parteneriate precum cel cu Canada, iar, recent, chiar și Marea Britanie a ajuns la un acord vizând relansarea relațiilor.

Organizația întâmpină încă niște probleme reale. Populația îmbătrânește. Iar creșterea economică rămâne scăzută. Adversarii populiști, care o critică zgomotos, au profitat de moment, iar acum caută căi de relansare a competiției. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene – forul executiv al organizației – a făcut obiectul unor critici tot mai acerbe, ea încercând totodată să coordoneze bugetul organizației.

Dar chiar și în state membre precum Danemarca, o țară care s-a arătat multă vreme sceptică față de bugetul Uniunii Europene și față de politicile frontaliere, sentimentele față de organizație au devenit cu adevărat tot mai favorabile.

„Sprijinul față de UE nu a mai fost niciodată atât de puternic”, a declarat într-un interviu Marie Bjerre, ministrul danez pentru afaceri europene.

Potrivit unor sondaje de opinie recente, coordonate de Comisia Europeană, aproximativ 74% dintre danezi afirmă că au încredere în Uniunea Europeană, comparativ cu procentul de 63% semnalat în anii trecuți. Schimbarea este departe de a fi una izolată – printre statele membre, cetățenii se arată tot mai încrezători în Uniunea Europeană, continuând astfel tendința relevată și de alte sondaje.

Această schimbare totală nu i se datorează numai lui Trump. Activitatea organizației în privința ripostei la coronavirus, inclusiv vaccinurile, a contribuit la o întărire a popularității. Invazia totală a Rusiei în Ucraina, survenită în 2022, le-a demonstrat multor guverne europene și multor cetățeni europeni că s-ar putea ca și propria lor securitate națională să fie amenințată.

Totuși, recentul ton al Americii față de vechii săi aliați a ajutat și el, în mod clar, la „o strângere a rândurilor în jurul steagului Uniunii Europene”, după cum a relevat Jörn Fleck, important director în Consiliul Atlantic.

“Am avut întotdeauna relații strânse cu SUA“, a explicat Bjerre. “Acum ne confruntăm cu taxe (vamale) nejustificate, ba chiar suntem acuzați că nu am fi buni aliați. Or, desigur, asta are niște urmări și, tocmai din această cauză, ne îndreptăm mult privirile spre UE.”

“Noi, cei din Asia de Sud-Est, considerăm într-adevăr că Europa este foarte, foarte importantă în vederea propășirii unei stabilități la nivel mondial”, a declarat, săptămâna trecută, președintele Indoneziei, Praabowo Subianto, cu ocazia unei conferințe de presă de la Bruxelles, la care el a apărut alături de von der Leyen.

“Poate că nu mulți dintre noi o recunosc deschis, dar eu sunt aici”, a mai adăugat el, părând astfel să recunoască traiectoria negativă a Europei din ultimii ani. “Recunosc deschis că am dori să vedem o Europă mai puternică”.

Dacă Uniunea Europeană caută să-ți întărească sprijinul față de ea, acum ar trebui să profite.

Negociatorii din sectorul comercial se luptă să ajungă la un acord cu Statele Unite înainte de 1 august, data de la care Trump a amenințat să majoreze taxele cu 30% – altiminteri, Europa trebuind să riposteze.

Partea cea mai dificilă a tratativelor comerciale abia urmează să vină, iar consensul care a oprit acest demers până acum ar putea încă să se destrame.

Organizația își mai pune încă întrebări serioase pentru a deveni mai dinamică din punct de vedere economic, într-un moment când America oferă piețe financiare mai largi, iar China continuă să-și dezvolte tehnologiile. Căutând să își structureze viitorul buget în jurul acestui obiectiv și după ce a promis să renunțe la restricțiile care periclitează afacerile, nu este totuși clar dacă vreuna dintre aceste abordări ar fi suficientă.

“Avem nevoie de o nouă Uniune Europeană, care să fie gata să se relanseze în lume și să se arate foarte activă în remodelarea acestei noi ordini mondiale ce va să vină”. a declarat Ursula von der Leyen în acest an, cu ocazia unui interviu acordat ziarului german Die Zeit.

Totuși, ea a subliniat că, în pofida tuturor acestor greutăți, există încă țări aflate pe lista de așteptare în vederea aderării la organizație.

Și, părând să facă aluzie la America și la Rusia, dar și la Uniunea Europeană, ea a mai adăugat: “Noi nu avem confrați sau oligarhi care să facă regulile”.

Articol de Jeanna Smialek / Traducerea Rador: Alexandru Danga