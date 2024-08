Cum ne împăcăm cu kilogramele noastre și cu felul în care arătăm

Problema kilogramelor pe care le avem este una recurentă, mai ales atunci când ești femeie. Fie ai auzit aceste discuții între mama ta și prietenele ei, fie ai fost expusă într-un fel sau altul la acest subiect. Câteodată vrei să slăbești doar pentru că ești nemulțumită de ceea ce se întâmplă în viața ta și îți dorești o schimbare. Nimic rău în asta. Restarturile ne fac bine la stima de sine, la relațiile sociale pe care le avem cu cei din jur și nu în cele din urmă la fericirea resimțită zi de zi. Iată câteva gânduri la care să reflectezi.

1. Dacă aștepți un semn să te împrietenești cu kilogramele tale și cu imaginea ta în oglindă, asta e!

2. Nu, mâine nu o să fie un timp mai bun să faci asta. Adu-ți aminte că asta ai spus și ieri. Deci? Mâine a devenit azi. Acel azi despre care ai spus că o să fie altfel;

3. Lasă dieta perfectă. O să scriu eu mare aici când o să o găsesc. Tu începe să mănânci mai puțin de la următoarea masă (dacă vrei să slăbești) și să visezi mai mult. Preferabil cu gura închisă!

4. Este posibil să nu ai nevoie să slăbești ci doar ca atunci când te uiți în oglindă să înveți să vezi și ceva frumos la tine, nu numai denivelările alea de sub piele cărora gurile rele le spun că e celulită;

5. Nu te gândi din start să reduci grupe întregi de alimente. Nu ai pregătirea necesară să faci asta și recunoaște că încă nu prea înțelegi tu care-i diferența cu proteinele alea, grăsimile și carbo ăia despre care toată lumea spune că sunt răi, dar pe care toată lumea îi visează noaptea.

6. Fă cumva ca atunci când vii seara spre casă să te gândești cu drag și la altă formă de viață decât la caserola aia cu înghețată din frigider;

7. Dacă ai trecut deja printr-un proces de slăbire dar încă nu ești mulțumită complet de corpul tău, nu-mi place să-ți stric așteptarea dar rareori am văzut pe cineva mulțumit 100% de corpul lui. Conformația și gena nu le putem schimba; nici dimensiunile oaselor, nici locurile în care organismul depozitează grăsime. Învață să trăiești cu gradul ăsta de numulțumire din tine și atunci când întâlnești o altă persoană să nu te gândești că dacă are talie și tu nu ai e cea mai fericită de pe lume. Cu siguranță și ea ar vrea niște picioare subțiri ca ale tale. Da, știu, așa am fost făcuți, veșnic nemulțumiți. Ce bine…

8. Nu o mai învinovăți pe mama că te-a crescut în nu știu ce fel și ți-a dat să mănânci nu știu ce bombe calorice (atunci se numea mâncare normală, să știi). Ai trecut de mult de vârsta aia și hai recunoaște că au gust bun și sunt aproape sigură că nu din cauza asta ai tu kilograme în plus. Să fie cumva de la paste/pizza/înghețată bună/mâncat la nervi sau la singurătate etc.?

9. Abordează uman procesul luptei cu kilogramele tale. Ca și cum ar trebui să-i faci asta celui mai bun prieten al tău. Nu-i da deadline strict și abordează-l ca pe o călătorie de autocunoaștere. Kilogramele de grăsime dispar pe măsură ce noi nu mai percepem mediul din jurul nostru agresiv. Depozităm straturi protectoare în jur atunci când ne e teamă să ne arătăm lumii cu hainele cu care am venit pe lume, adică goi;

10. Așteptările că la greutatea ideală o să se pogorască Raiul în capul nostru pot fi nerealiste. Gicu n-o să se întoarcă la noi doar pentru că arătăm bombă iar dacă o face în scurt timp o să-și găsească alt fitil lângă care să se încălzească; salariul este posibil să nu crească; întreținerea o să fie la fel; ziua o să aibă tot atâtea ore iar străzile o să arate fix la fel.

Greutatea ideală cred că vine în viața noastră definitiv atunci când suntem pregătiți pentru asta. Când am găsit echilibrul în noi, când ne suntem suficienți și mâncarea devine numai mijloc de supraviețuire și când acceptăm că greutatea ideală nu e dată de un tabel ci de gradul de prietenie dintre stomac și creier. Greutatea ideală este aceea la care mâncarea nu devine obsesie și corpul nostru nu este măsurat zi de zi, centimetru cu centimetru. Este greutatea la care ne putem deplasa ușor și la care genunchii noștri ne poartă prin viață cu ușurință. Greutatea ideală este aceea care nu te face să te simți prost pentru că ai avut o poftă de înghețată la ora 10 seara și ți-ai satisfăcut-o. Kilogramele ideale sunt acelea care vin pe dragoste de noi și acceptare de sine, nu pe critică și nemulțumire constantă.

Dacă totuși kilogramele voastre sunt copiate dintr-un tabel cu cifre ideale dar vi se întâmplă toate cele de mai sus, este posibil să plătiți totuși un preț prea mare pentru această “perfecțiune”.

Ce o să se întâmple atunci când ne împăcăm cu felul în care arătăm este că încrederea în noi o să zboare ușor către cer, iar asta e posibil să ne schimbe întreaga viață în cel mai frumos și dorit mod posibil. Este acea scânteie din ochi pe care nu ți-o poate da nici cel mai Paris machiaj sau cea mai Londră haină. Dar asta este o călătorie la care tu trebuie să faci primul pas. Este posibil să ai și alții în tandem cu tine dar tonul tu îl dai.

Sunt aici dacă ai nevoie de versuri. Știu sigur că o să iasă un cântec frumos pentru că nu există îndrăzneală fară șansă de succes și nici un om care atunci când își dorește ceva cu adevărat să nu poată să facă.

Suntem mult mai mult decât Nu pot și N-am să reușesc. Suntem frânturi de aripi și nor. Locul nostru este undeva sus unde zborul vine de la sine iar cimentul ia formă de nor pufos. Fix cât să te mai odihnești din când în când.

Vă îmbrățișează un nutriționist prietenos și al naibii de optimist. Sper că răspundeți cu aceeași monedă!

Notă: Tania Fântână este Nutritionist Dietetician la FantanadeSanatate.com