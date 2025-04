Cum îşi descrie Funeriu rivalii: Simion – Şef de galerie / Antonescu – Clăbuci. Când pică spuma, nu mai e bere. Aşa e şi Crin / Nicuşor Dan – Ezit între fulg de păpădie şi impostură / Ponta – Definiţia imposturii / Lasconi – Extrem de şubredă intelectual

Daniel Funeriu, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a fost întrebat, la Prima TV, cum i-ar caracteriza pe rivalii pentru Cotroceni folosind un singur cuvânt.

De asemenea, Daniel Funeriu susţine că, în cazul în care nu va intra în turul doi, nu o să îndemne electoratul la vot pentru unul dintre finalişti. "Eu nu consider electoratul român ca având nevoie de indicaţiile mele pentru a şti ce are de făcut. Şi cred că este un semn al aroganţei să spui electoratului: Hai, cred că e bine să votezi aşa!", a explicat Funeriu, la Prima TV, transmite News.ro.

Insider politic: Cum vă caracterizaţi contra-candidaţii într-un singur cuvânt? George Simion.

Daniel Funeriu: Şef de galerie.

Insider politic: Crin Antonescu?

Daniel Funeriu: Clăbuci.

Insider politic: Clăbuci?

Daniel Funeriu: Clăbuci. Hai să vă dau, aşa, o imagine. E vară, e cald afară, ai chef de o bere, comanzi o bere şi-ţi vine o bere bună, dar, de fapt, e numai spumă. Şi când pică spuma, nu mai e bere. Aşa e şi Crin.

Insider politic: Dacă ajung în turul doi George Simion cu Crin Antonescu, cu cine votaţi?

Daniel Funeriu: Cu cine votez eu? Nu o să spun lucrul ăsta public.

Insider politic: Nu o să spuneţi nici atunci?

Daniel Funeriu: Nu. Şi vă spun de ce nu o să spun. Pentru că un preşedinte trebuie să aibă legitimitatea dată de votul care vine din creier şi din suflet. Şi eu nu consider electoratul român ca având nevoie de indicaţiile mele pentru a şti ce are de făcut. Eu îmi îndeplinesc misiunea spunând că sunt pro-atlantist convins. Simbolul meu electoral este busola cu acul spre Vest, ca să fie foarte clar. Eu spun care sunt opţiunile mele şi cred că făcând acest lucru îmi voi fi făcut datoria faţă de naţiunea mea, voi fi chit cu naţiunea mea. Şi cred că este un semn al aroganţei să spui electoratului: ”Hai, cred că e bine să votezi aşa!”. Eu nici măcar nu spun electoratului că e bine să voteze cu mine. Eu spun electoratului următorul lucru: ”Oameni buni, propunerile sunt ale mele, personalitatea e a mea, bilanţul e al meu, votul e al vostru! Eu nici măcar nu vă cer să-mi daţi votul. Eu vă cer să-mi împrumutaţi votul. Poate acum mă votaţi, peste cinci ani nu”.

Insider politic: Nicuşor Dan?

Daniel Funeriu: Ezit între fulg de păpădie şi impostură.

Insider politic: Impostură la Nicuşor Dan?

Daniel Funeriu: Enormă.

Insider politic: De ce?

Daniel Funeriu: Impostura independenţei.

Insider politic: Şi dumneavoastră sunteţi independent.

Daniel Funeriu: Aţi auzit să spun eu că sunt independent susţinut de nu ştiu ce partid? M-aţi auzit pe mine orchestrând un puci în alt partid?

Insider politic: Nicuşor Dan spune că n-are de-a face cu puciul din USR.

Daniel Funeriu: Da, sigur. Şi noi îl şi credem. Asta este impostură. Să te dai independent, dar să strângă PMP- apropo, am fost unul dintre fondatori – să strângă PMP-ul semnături. Să orchestrezi sau să inciţi la un puci într-un alt partid. Să te rogi de contra-candidaţi să se retragă. Ăsta-i fulg de păpădie. Atenţie, să ieşim din această manipulare a ideii de vot util, pentru că istoria ne-a demonstrat că atât de mult am votat util încât avem politicieni inutili. Vreau să ieşim din manipularea sondajelor. De ce mai votăm? Sau de ce mai avem competiţia? Să facem un sondaj, vedem care-s primii doi şi mergem direct în alegeri. Este un exerciţiu electoral al adevărului şi îi invit pe români să voteze cu mintea şi cu sufletul.

Insider politic: Victor Ponta?

Daniel Funeriu: Definiţia imposturii, definiţia imposturii.

Insider politic: Elena Lasconi?

Daniel Funeriu: Extrem de şubredă intelectual, dar aici vreau să spun un lucru. Dintre cei menţionaţi până acum, este, cred, singurul om care nu are tare de caracter vizibile. Eu n-am observat la doamna Lasconi tare de caracter. În plus, cred că este curajoasă, ca femeie, să-şi asume o astfel de competiţie şi cred că e bine să avem şi femei printre competitori. Aş fi vrut să aibă şi curajul să vină la dezbatere. N-a venit, era programată, dar nu cred că are o problemă de caracter ca ceilalţi contra-candidaţi pe care i-am menţionat, cred însă că are o foarte mare şi irecuperabilă problemă de competenţă pentru această funcţie.