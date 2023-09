Cum funcționează dronele folosite de Rusia în atacurile asupra portului Izmail de la granița cu România: au motor de scuter, traiectorie fixă și explozibil încorporat

Roiuri de zeci de drone Shahed au lovit portul Izmail de pe malul ucrainean al Dunării, în patru atacuri rusești din cursul săptămânii trecute. La ultimul atac, de miercuri noapte, autoritățile ucrainene au doborât 25 din cele 33 de aparate care au atacat. Chiar și așa, au fost raportate distrugeri importante: facilități ale infrastructurii portuare și civile și o clădire administrativă, potrivit AFP. Autoritățile române suspectează că două astfel de drone au căzut și în România.

Aceste drone, numite drone-kamikaze, se autodistrug odată ce lovesc ținta. Încărcătura explozivă e practic încorporată în dronă.

Principala țintă a acestor drone este reprezentată de depozitele de cereale care așteaptă să traverseze Dunărea, portul Izmail devenind o verigă esențială a exportului, după ruperea acordului cerealelor în Marea Neagră. Zeci de mii de tone de cereale au fost dustruse în urma atacurilor din ultimele săptămâni, rușii forțând astfel o criză alimentară mondială, potrivit The Guardian.

În ciuda pagubelor și încurcăturilor capabile să le genereze, dronele Shahed funcționează cu motor de scuter, iar costul unei unități este mai mic decât al rachetei care ar trebui să o contracareze. ”Amintesc de bombele zburătoare din cel De-al Doilea Război Mondial, menite mai curând să terorizeze populația decât să cauzeze pagube majore”, a explicat generalul în rezervă Sean Bell pentru Sky News.

Agresiuni ieftine

Dronele Shahed nu au capacitatea de a ataca ținte militare, ci doar ținte civile fixe, traiectoria lor fiind presetată înainte de lansare. Aceste drone sunt relativ ușor de doborât cu echipamente defensive specifice, însă ele atacă în roiuri astfel încât să copleșească capacitatea de reacție. Circa 80% din dronele care atacă sunt doborâte, dar restul de 20% reușesc să producă pagube semnificative la costuri reduse pentru agresor. Mai exact, costul de producție al unei astfel de drone se ridică la circa 20.000 de dolari, în timp ce doborârea ei poate costa și 500.000 de dolari, potrivit The New York Times.

Dronele Shahed 136, cu care Rusia atacă Ucraina, sunt de origine iraniană și au fost folosite prima dată într-un atac iranian al unui complex petrolier saudit, în 2021. După declanșarea războiului în Ucraina, Rusia a importat astfel de drone în cantități însemnate și le-a redenumit Geran 2.

Drona-scuter

Acest model de dronă are o formă de aripă de tip delta, descrie Military Today. Folosește un motor cu piston de 50 CP, similar cu cele folosite pentru scutere. În aer, ele chiar emit un sunet asemănător cu cel produs de scutere. Motorul se află în spate și împinge drona înainte. Viteza maximă este de aproximativ 185 km/h. Autonomia exactă a acestei drone este necunoscută, deși diverse estimări variază între 1 000 km și 2 500 km. Are o lungime de circa 3,5 m și o amplitudine a aripii de 2,5 m. Zboară la altitudini care variază între 60 de m și 4000 de m. Shahed 136 are în dotare un focos de fragmentare cu explozibil care cântărește între 36 și 50 kg.

Drona este lansată de pe un suport, care poate găzdui 5 drone de acest tip. Suportul poate fi instalat pe un camion militar sau civil. Shahed 136 este lansat aproape orizontal și folosește o decolare asistată de o rachetă.

Componente occidentale

Examinarea dronelor prăbușite și doborâte în Ucraina a dezvăluit că au o serie de componente occidentale și chinezești în construcția lor. Ucrainenii au raportat că folosesc un procesor de calculator fabricat de corporația Altera din SUA, dar fără marcaj. Dronele nu au telecomandă. În schimb, au un sistem simplu de navigație cu un sistem GPS.