Cum au reușit europenii și Ucraina să îl îndepărteze pe Trump de linia lui Putin – The Washington Post

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderii europeni se întorc marți după o misiune la Casa Albă de evaluare a pagubelor, ei fiind ușurați după ce l-au convins pe președintele Donald Trump să nu mai exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a o convinge să accepte pretențiile rușilor și după ce au primit promisiuni legate de un rol al Statelor Unite în asigurarea unui acord de pace, relatează The Washington Post, citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Amestecând replicile dure cu cele flatante, europenii strânși în jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au părut să-l fi convins pe Trump să renunțe la ideea unei cedări imediate de teritoriu ucrainean, idee susținută de Putin când a discutat cu Trump în Alaska.

Dar, cum ei au repus răspunderea pe umerii lui Putin, oficialii europeni au avertizat totodată că drumul spre orice înțelegere pare îndelungat și au recunoscut că mai au multe de făcut ca să se poată înțelege cu administrația în privința rolului pe care l-ar putea avea SUA.

Discuțiile purtate cu Washingtonul pe tema garanțiilor de securitate par să îi pună în coliziune cu Kremlinul și să stârnească deja nemulțumirea Moscovei, aceasta reiterându-și obiecțiile legate de orice rol în Ucraina al forțelor din țările membre ale NATO.

În funcție de forma sa, planul american și European care i-ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate l-ar putea pune pe Putin într-o poziție dificilă, orice rol al țărilor NATO în vederea întăririi Ucrainei contravenind tocmai obiectivelor pentru care Kremlinul a luptat pe parcursul celor peste trei ani de război în Ucraina.

Diferendele erau deja evidente din momentul când Trump și liderii europeni au spus că ei vor pleda pentru o întrevedere cât mai rapidă între Zelenski și Putin, urmată de o reuniune trilaterală cu Trump. Cancelarul german Friedrich Merz se aștepta ca evenimentul să aibă loc “în două săptămâni”.

Totuși, la puțin timp după întrevederea din Alaska, consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Ușakov, a spus că cei doi lideri s-au mulțumit doar să examineze posibilitatea de a mări numărul oficialilor implicați în tratativele pe tema Ucrainei, excluzând clar orice perspectivă pe tema unei întrevederi între cei doi lideri care să aibă loc mai curând.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a exclus marți în continuare perspectivele unui asemenea summit, afirmând că “orice contacte între cei doi șefi de stat au nevoie de o pregătire atentă”.

După ce Trump și-a preluat atribuțiile, o bună parte a acestui dans diplomatic a implicat toate părțile, prin manevre care să nu-l înfurie și prin care numai partea adversă să poată fi invocată ca piedică în calea ambițiilor lui Trump de a media un acord de pace.

În urma vizitei lor la Casa Albă, Zelenski și câțiva dintre cei mai puternici lideri europeni care l-au însoțit au reușit din nou să-l aducă pe Trump de partea lor, deocamdată.

Principalii susținători ai Ucrainei au încă unele divergențe cu Trump, inclusiv în privința apelurilor legate de o încetare a focului în cursul negocierilor, rămânând ferm convinși că este încă posibil ca Trump să le schimbe din nou direcția.

Părăsind Casa Albă, președintele francez Emmanuel Macron le-a declarat reporterilor că liderii europeni au primit răspunsuri de la Washington care, “trebuie s-o spun, nu erau la fel de clare acum câteva zile sau acum câteva săptămâni”.

Îngrijorați de o Rusie încurajată în vecinătatea lor, partenerii europeni ai Kievului au salutat deschiderea lui Trump în vederea implicării, dar au oferit puține detalii. Premierul britanic Keir Starmer a calificat evenimentul drept o “cale de ieșire”.

Trump a spus că, în urma oricărui acord cu Rusia, Statele Unite “se vor implica” în menținerea păcii în Ucraina, dar a oferit puține detalii în legătură cu un posibil rol al forțelor americane. Ulterior Trump a afirmat pe Truth Social (portalul său personal, n. red.) că aliații europeni vor oferi garanții prin “coordonare” cu Statele Unite.

În frunte cu Franța și Marea Britanie, o coaliție a aliaților Ucrainei a explorat o serie de căi de sprijinire a țării în cadrul unui viitor acord legat de armament, instrucție militară, forțe aeriene și maritime, precum și o serie de trupe mobilizate departe de linia frontului. Propunerile se bazau și pe sprijinul SUA, prin capacități-cheie, precum informațiile, monitorizarea prin satelit sau forța aeriană.

Oficialii europeni și americani au propus și niște garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 pe tema apărării reciproce, potrivit căruia atacul asupra unei țări înseamnă un atac asupra tuturor (aliaților). Ideea a fost privită cu scepticism de unii lideri europeni, precum Macron, care a subliniat că promisiunile, vizând un ajutor în apărarea Ucrainei în eventualitatea unui atac, nu au reușit nici în trecut să apere țara.

Germanul Merz le-a declarat reporterilor după întrevedere că Statele Unite vor asigura “o protecție foarte bună”. Totuși, el a recunoscut că negocierile pe tema încheierii războiului vor deveni acum mai complicate.

Sursa: THE WASHINGTON POST / Rador Radio România /Traducerea: Alexandru Danga