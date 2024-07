Cum arată viața în Bhutan, mica monarhie budistă unde a apărut conceptul unui indice național al fericirii

Situat între China și India, cele mai populate două țări din lume, Bhutan se află la mare înălțime. în munții Himalaya. Cunoscut sub numele de Țara Dragonului Tunetului, este o monarhie budistă cu 700 000 de locuitori, unde emisiunile televizate au apărut abia la finalul anilor ’90, scrie CNN.

Majoritatea străinilor care au auzit de Bhutan știu două lucruri: țara percepe vizitatorilor internaționali o taxă de dezvoltare durabilă de 100 de dolari pe zi (cunoscută și sub numele de taxă turistică) și că este locul de naștere al indicelui de fericire națională brută, un sistem menit să asigure bunăstarea cetățenilor și a mediului.

Pe măsură ce acest regat odinioară ascuns se deschide treptat lumii, doar aceste lucruri fac din el o destinație de călătorie interesantă, alături de temple istorice, trasee de drumeție și trekking neaglomerate și peisaje himalayene uimitoare.

Dar este cu adevărat o țară fericită? Și ce înseamnă asta pentru cei care locuiesc aici? Cetățenii săi au o varietate de răspunsuri.

„Primul lucru despre care (străinii) vorbesc este fericirea națională brută pe care o promovăm în Bhutan”, spune KJ Temphel, fondator al grupului de conservare Green Bhutan. „Cred că traiul în Bhutan, pentru mine personal, este destul de liniștit și sunt foarte fericit să fiu aici.”

Raportul Mondial al Fericirii, publicat anual de Universitatea Oxford și Organizația Națiunilor Unite, plasează națiunile nordice Finlanda, Suedia și Danemarca în fruntea clasamentului fericirii. Lista clasifică 143 de națiuni și teritorii din întreaga lume – dar Bhutan nu se numără printre ele.

„Trebuie să spun că poporul nostru a fost de fapt fericit, dar acum, din cauza tuturor lucrurilor moderne și a tuturor tehnologiilor care au apărut, cumva suntem mai deconectați și tindem să fim mai deprimați și mai triști”, spune Tandin Phubz, creatorul paginii de Facebook Humans of Thimpu, care prezintă fotografii și profiluri ale oamenilor obișnuiți din capitală, în stilul celebrului proiect Humans of New York al lui Brandon Staunton.

„Bhutan este o țară budistă. Spiritualitatea și religia au un efect foarte puternic”, adaugă el.

„Chestia este că, cu toate gadgeturile și televizoarele (oamenii) sunt cumva distrași de la acest lucru. Ei tind să uite să își facă rugăciunile de dimineață și de seară. Sunt pe telefoane și se uită la TikTok, glisând în sus și în jos.”

Întâlnirea cu lumea

Modernizarea este un termen relativ în Bhutan. Localnicii vă vor spune cu mândrie că Thimpu este singura capitală mondială fără semafoare, iar magazinele și restaurantele sunt deținute și administrate local. Bhutan este rara destinație mondială care nu este plină de mărci internaționale. Deși există câteva – avanposturi ale lanțurilor hoteliere de lux Le Meridien și Aman, de exemplu – chiar și capitala este în mare parte lipsită de logo-urile corporațiilor.

Antreprenorul Chokey Wangmo crede că este puțin probabil ca corporații precum McDonald’s și Starbucks să vină vreodată în Bhutan – nu din cauza politicilor sau obiceiurilor locale, ci pentru că nu ar fi o piață profitabilă pentru acestea.

„Populația noastră este atât de (mică), încât nu am putea recupera nici măcar banii pentru franciză în următorii 10 ani”, spune Wangmo, care conduce mai multe afaceri în orașul Gelephu din sudul Bhutanului, inclusiv o cafenea.

„Chiar dacă întreaga populație vine și bea o cafea în fiecare zi, le va fi foarte greu să plătească înapoi (taxa de franciză).”

Wangmo are un loc în primul rând pentru a vedea toate schimbările care au loc în țară. Gelephu, un oraș cu aproximativ 10 000 de locuitori, situat aproape de granița cu statul indian Darjeeling, a fost selectat pentru a găzdui un nou „Mindfulness City”, un proiect condus de regele țării, Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Pare imposibil să ne imaginăm Bhutan fără cel de-al cincilea monarh al țării. Portretele regelui și ale familiei regale – el și regina Jetsun Pema au trei copii mici – sunt prezente în aproape fiecare casă și afacere din Bhutan, expuse în același mod în care alte națiuni își agață steagurile naționale. Fotografiile regelui sunt omniprezente în templele budiste ale țării, așezate alături de fotografii ale lamasilor și încărcate cu ofrande de flori, fructe și dulciuri.

„Dacă vă uitați la casele întreprinderilor private, ale oamenilor bogați din Bhutan, casele lor sunt uriașe și destul de decorative”, spune Temphel. „Dar dacă vă uitați la casele familiei noastre regale, acestea sunt foarte mici și au un trai simplu și cred că umil. Și asta este ceea ce contează. Cum se gândesc la țară și la oameni, cred eu. Nu se gândesc la ei înșiși, ci se gândesc la oamenii din țară.”

O generație pe marginea prăpastiei

Un număr tot mai mare de tineri părăsesc Bhutan pentru a studia și a lucra în străinătate. Phubz, care are în jur de 20 de ani și locuiește în prezent în Perth, Australia, urmând un masterat în comunicare, face parte din noua generație din Bhutan, echilibrând dragostea pentru familie și moștenire cu dorința de a vedea mai mult din lume.

„Există un citat din Bhutan în care se spune că: „Faci ce face vecinul tău. Dacă el sau ea se duce și mulge vaca, te duci și tu și mulgi vaca. Dacă se duce și muncește pe câmp, te duci și muncești pe câmp””. El compară acest lucru cu tendința actuală a tinerilor care pleacă să lucreze și să studieze în străinătate.

„Părinții au impresia că: „Oh, fiul sau fiica vecinului pleacă în Australia, trebuie să îi trimit și eu (pe ai mei)””.

Temphel este îngrijorat că Bhutan va avea un mare dezechilibru demografic, cu mai mulți bătrâni decât tineri, similar cu alte țări asiatice precum Japonia și Coreea de Sud.

„Îngrijorarea mea este că, după șapte ani de ședere în alte țări, te familiarizezi mai mult cu obiceiurile, cu obiceiurile pe care le ai în diferite țări, ar fi foarte dificil pentru ei să se adapteze imediat în Bhutan”, spune el.

Cetățenii regatului Bhutan care doresc să exploreze lumea nu pot pur și simplu să își ia valizele și să plece. Doar trei țări au ambasade diplomatice în Thimpu, ceea ce înseamnă că majoritatea relațiilor internaționale trebuie să treacă prin India. Moneda Bhutanului, ngultrum, este legată de rupia indiană, iar majoritatea magazinelor și întreprinderilor le acceptă pe ambele.

Henley Passport Index clasează pașaportul din Bhutan pe locul 87 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume, posesorii săi având acces la 55 de locuri fără viză – o listă care nu include Statele Unite, Australia sau Uniunea Europeană.

Paro International (PBH), singurul centru aviatic internațional din Bhutan, este unul dintre cele mai frumoase aeroporturi din lume, dar și unul dintre cele mai complicate din punct de vedere logistic. Situat într-o vale între doi munți, doar avioanele mici pot intra și ieși în siguranță. Ca urmare, Paro oferă doar zboruri scurte către Bangkok, Dhaka, Kathmandu și New Delhi, aflate în apropiere.

Totuși, unele dintre aceste aspecte logistice ar putea deveni mai ușoare. Pe lângă faptul că găzduiește noul Mindfulness City, Gelephu a fost ales pentru un nou aeroport internațional. Terenul său mai plat înseamnă că va exista spațiu pentru piste mai lungi – și, probabil, avioane mari care pot ajunge până în Orientul Mijlociu, Europa și mai departe.

Conform datelor guvernamentale, venitul pe cap de locuitor în Bhutan este de 115 787 ngultrum (1 387 de dolari) pe an. În condițiile în care un zbor per ruta Paro-Bangkok începe de la 350 de dolari, călătoriile internaționale sunt încă inaccesibile pentru mulți bhutanezi.

Totuși, străinii care doresc să emigreze în Bhutan nu au o viață ușoară. Doar cetățenii bhutanezi pot cumpăra terenuri, iar singura modalitate de a obține cetățenia bhutaneză – chiar dacă sunteți căsătorit cu o persoană din Bhutan – este aprobarea personală a regelui.

Ce urmează

Wangmo, care și-a petrecut anii de studenție în India înainte de a se întoarce în Bhutan, a putut să își vadă țara natală atât dintr-o perspectivă locală, cât și străină.

„Modul în care trăim este învechit acum”, spune ea. „Trebuie să învățăm și să acceptăm noi moduri”.

Ea dă câteva exemple de cultură la locul de muncă care, în opinia sa, au îngreunat situația proprietarilor de întreprinderi: de exemplu, nu a putut găsi o bancă în Bhutan care să îi permită să completeze online documentele de cont, în loc să meargă personal.

Wangmo spune că lucruri precum programarea întâlnirilor, mesajele în afara biroului și serviciile online pentru clienți nu există în general în birourile din Bhutan.

Majoritatea locurilor de muncă din Bhutan necesită îmbrăcăminte tradițională – un costum dintr-o singură piesă numit gho, cu șosete până la genunchi pentru bărbați, și un set de jachetă și fustă din două piese numit kari pentru femei – acestea trebuie purtate în zilele de muncă, dar unii oameni poartă blugi și tricouri în weekend-uri.

Temphel, de la Green Bhutan, spune că mentalitatea bhutaneză este centrată pe comunitate, unde toată lumea se cunoaște și oamenii au grijă unii de alții. Este obișnuit ca vecinii să se viziteze neinvitați și ca întregul sat să viziteze un nou-născut sau să ureze bun venit cuiva care s-a întors de la spital.

Pentru Wangmo, acest sentiment de spirit comunitar poate fi uneori sufocant. Ea spune că îi este greu să le spună oamenilor că vrea să ia cina singură sau că nu dorește să aibă oaspeți în fiecare zi.

Și, în ciuda sistemului public gratuit de asistență medicală din Bhutan, ea crede că lipsește un lucru esențial – onestitatea în ceea ce privește sănătatea mintală.

La Coffee Cat Café, pe care o deține și o administrează în Gelephu, clienții sunt încurajați să vorbească unii cu alții despre sănătatea lor mintală. Wangmo spune că mulți oameni au atins un punct de ruptură în timpul pandemiei, deoarece izolarea forțată i-a scos din rețelele pe care le cunoșteau atât de bine.

„Nimeni nu socializa din cauza chestiunii Covid”, spune ea. „Și apoi, odată ce au început să vorbească, au înțeles cât de important era să vorbească despre ceea ce simțeau. Și cred că atunci (discuția) despre sănătatea mintală a ieșit cu adevărat la lumină. Sănătatea mintală, cred eu, este o luptă foarte, foarte personală.”

Pentru ca oamenii să se deschidă mai ușor, Coffee Cat Café organizează evenimente precum lecturi de poezie. Există citate motivaționale scrise pe pereți și o bibliotecă de împrumuturi bine aprovizionată. Pe conturile de social media, există campanii privind eliminarea stigmatizării menstruației și încurajarea femeilor antreprenor.

Pentru Wangmo, care își instruiește personalul restaurantului și al cafenelei să aibă o mentalitate mai centrată pe turist, schimbarea nu a venit suficient de repede.

„Unii oameni nu sunt fericiți, unii oameni sunt speriați, nu știu ce se va întâmpla, dacă vor putea supraviețui. Dar suntem toți de o singură credință, trebuie să facem asta, nu este nimic ce nu putem face.”