Cum afli dacă gustarea ta preferată este ultraprocesată? Aceste alimentele folosesc aditivi pentru a face produsul vandabil, plăcut la gust dar prezintă riscuri majore pentru sănătate

Sunteți îngrijorat de calitatea gustărilor pe care le alegeți? Cercetările au descoperit că americanii au tendința de a se orienta către alimente ultraprocesate. Și, deși aceste opțiuni rapide și ușor de luat pot fi ideale pentru stilul de viață agitat, ele pot fi legate de consecințe asupra sănătății.

O dietă bogată în alimente ultraprocesate a fost asociată cu un risc crescut de sindrom metabolic, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer., relatază Health.com

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) definește „ultraprocesate” ca fiind formulări de ingrediente, majoritatea de uz exclusiv industrial, create de obicei printr-o serie de tehnici și procese industriale.

Alimentele ultraprocesate folosesc în general aditivi pentru a face produsul vandabil, plăcut la gust și, adesea, hiper-plăcut.

„Alimentele ultraprocesate sunt cele care au fost supuse la numeroase procese (cum ar fi rafinarea, încălzirea, hidrogenarea etc.) și conțin o serie de ingrediente adăugate, cum ar fi conservanți, îndulcitori și agenți de îngroșare”, a declarat pentru Health Sarah Garone, NDTR, CNC, tehnician autorizat în nutriție și dietetică, Sarah Garone, NDTR, CNC.

Printre exemplele de alimente ultraprocesate se numără prăjiturile ambalate, mâncărurile congelate, batoanele proteice și chipsurile aromatizate.

„Cele mai multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic sunt procesate într-o anumită măsură, dar alimentele ultraprocesate duc lucrurile mai departe”, a spus Garone.

Iată cum pot avea impact asupra organismului alimentele ultraprocesate, precum și cum se pot încadra într-o dietă echilibrată.

FAO sugerează că un prim pas bun pentru a identifica dacă un aliment este ultraprocesat este dacă ingredientele enumerate conțin elemente care nu sunt utilizate în mod obișnuit în bucătărie, cum ar fi maltodextrina și îndulcitorii artificiali.

Alte ingrediente găsite în alimentele ultraprocesate pot include „ingrediente extrase din alte alimente, precum cazeina, lactoza, glutenul, zerul, uleiurile hidrogenate, izolatul proteic, maltodextrina, zahărul inversat și siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză”, a explicat Lisa Andrews, MEd, RD, LD, dietetician autorizat și proprietar al Sound Bites Nutrition.

Ea a adăugat că aceste adaosuri ar putea fi chiar elemente nutritive precum fibre, vitamine sau minerale.

FAO a împărtășit un exercițiu care evidențiază modul în care se poate face diferența între alimentele procesate și cele ultraprocesate.

De exemplu: Pâinea procesată va avea o listă de ingrediente formată din ingredientele minime care se găsesc într-o bucătărie de casă: făină de grâu, apă, sare și drojdie. Pâinea considerată ultraprocesată va fi făcută cu ingrediente suplimentare, inclusiv emulgatori sau coloranți adăugați.

„Multe alimente ultraprocesate nu seamănă deloc cu ingredientele lor originale, cum ar fi produsele de patiserie, biscuiții, sucurile, bomboanele și mesele congelate”, a declarat pentru Health Lauren Harris-Pincus, dietetician autorizat, fondator al Nutrition Starring YOU și autor al cărții The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook.

„De obicei, acestea au liste lungi de ingrediente și conțin aditivi, conservanți și ingrediente pe care nu le-ai găsi într-o bucătărie de casă”, a explicat ea.

Din nefericire, producătorii de alimente nu sunt obligați să menționeze pe eticheta produselor alimentare procesele folosite la fabricarea produselor lor, ceea ce face dificil pentru consumatori să se orienteze dacă alegerea lor alimentară este ultraprocesată sau nu.

Și, în timp ce multe alimente ultraprocesate au o listă lungă de ingrediente, acest lucru nu înseamnă automat că alimentele sunt nesănătoase.

Harris-Pincus a explicat că alimentele îmbogățite pot conține mai multe vitamine și minerale care sună ca niște substanțe chimice, dar care sunt importante pentru sănătatea publică, cum ar fi acidul folic pentru a ajuta la prevenirea defectelor de tub neural în timpul sarcinii.

În general, este o idee bună să rămâneți conștienți de câte alimente ultraprocesate consumați, a spus Andrews, subliniind că oamenii ar putea dori „să limiteze gustările prăjite (chipsuri) sau prăjiturile, fursecurile și alte produse de patiserie foarte procesate cu adaos de zahăr, grăsimi și sodiu”.

Cum să găsești echilibrul cu alimentele ultraprocesate

Consumul mai multor alimente ultraprocesate este, într-adevăr, asociat cu anumite riscuri pentru sănătate. Iar dacă sunteți motivat să evitați orice aliment ultraprocesat pe care îl întâlniți, puteți face acest lucru evaluând etichetele de pe alimentele pe care le alegeți la pachet.

Făcând acest lucru, este important să rețineți că nu toate alimentele ultraprocesate sunt create la fel.

„Unele alimente ultraprocesate sunt, de asemenea, dense din punct de vedere nutritiv, ceea ce înseamnă că sunt o sursă de vitamine, minerale și alte componente care promovează sănătatea, cu adaos limitat de zahăr, sodiu și grăsimi saturate”, a declarat Harris-Pincus.

Ea a explicat că alimente precum cerealele integrale și laptele de soia îmbogățit oferă nutrienții atât de necesari în forme accesibile, la prețuri accesibile – și da, ultraprocesate.

Datele susțin ideea că alimentele ultraprocesate pot susține sănătatea unei persoane, în funcție de alegerile făcute.

Oamenii de știință de la USDA au arătat că este perfect posibil să se respecte recomandările din Ghidul dietetic pentru americani 2020-2025, consumând în același timp 91% din totalul caloriilor din alimente ultraprocesate. Cercetătorii au ales opțiuni care aveau un conținut mai scăzut de grăsimi saturate și zahăr adăugat, iar alegerile conțineau micronutrienți.

Unele dintre alimentele ultraprocesate folosite în acest meniu au inclus fulgi de ovăz instant, lapte ultrafiltrat, pâine integrală și fructe uscate.

Urmând acest model alimentar, cercetătorii au observat că oamenii ar putea respecta toate orientările privind „alimentația sănătoasă”, cu excepția depășirii aportului de sodiu recomandat și a nerespectării aportului de cereale integrale recomandat.

Aceste date evidențiază faptul că, deși nu se recomandă o dietă alcătuită în mare parte din alimente ultraprocesate, este posibil să faceți alegeri sub umbrela ultraprocesate care vă pot susține sănătatea.

Garone a subliniat faptul că nu există un raport perfect cu privire la cât de multe alimente ultraprocesate ar trebui să fie în dieta dumneavoastră, deoarece fiecare are nevoi diferite în funcție de accesibilitate și accesibilitate.

„Nu vă va distruge sănătatea dacă mâncați un baton de granola ultraprocesat sau un sandviș cu înghețată”, a spus ea. „Principalul lucru este să identificați alimentele ultraprocesate și să nu vă bazați pe ele pentru cea mai mare parte a dietei dvs.”.

Sursa: Health.com