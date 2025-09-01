Cum a putut intra în Italia primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, deși e interzis în spațiul Schengen: A primit o viză limitată cu titlu excepțional

Primarul pro-rus al Chișinăului Ion Ceban, interzis în România și în spațiul Schengen, a putut intra totuși în Italia, după cum arată un mesaj video postat duminică de el pe rețele. Cum a fost posibil să călătorească într-o țară din Schengen? El a primit, potrivit Ministerului român de Externe, o dispensă de la statul italian.

Ministerul de Externe a anunțat luni că Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, ”este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de catre Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”.

Cu alte cuvinte, guvernul italian condus de Giorgia Meloni i-a făcut o favoare politică lui Ceban, aflat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Ion Ceban are interdicție de intrare pe teritoriul României începând cu 9 iulie 2025, pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul de Externe de la București a declarat că măsura este valabilă și în întregul spațiu Schengen. Ceban a calificat decizia drept una politică.

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică la o televiziune din Republica Moldova că lui Ceban i-a fost interzisă intrarea în România din motive care țin de securitatea națională.

Tot duminică, Ceban a recunoscut în premieră la Euronews că pe 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia ilegală în Ucraina, se afla la Moscova, în vacanță. El a negat că s-ar fi întâlnit la Moscova cu oficiali ruși și cu agenți FSB.

Ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, a declarat că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului accesul în România a fost luată în contextul în care, de ceva timp, autoritățile române documentează „legături complicate” ale acestuia cu reprezentanți ai Federației Ruse. Oficiala a reiterat, totodată, că decizia prin care Ceban și încă doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare pe teritoriul României a fost luată strict „din rațiuni care țin de siguranța națională”. Ceban a respins public aceste acuzații.

Pe 6 august, la o lună după ce a fost interzis în UE, Ceban a anunțat că a inițiat, prin avocații săi din România, demersurile legale pentru contestarea deciziei de interdicție de intrare în România și, implicit, în spațiul Schengen, impusă de autoritățile de la București.